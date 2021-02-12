الصحافة العالمية تندد بالتحول التدريجي للعلمانية الفرنكوفونية إلي ظاهرة فاشية وعدوانية تستهدف المسلمين

كريم السليتي
كاتب وباحث تونسي
شهدت الصحافة العالمية في الآشهر الآخيرة وخاصة في بريطانيا و آمريكا والهند نشر عدد من المقالات التي تناولت تصاعد الاستفزازات الفرنسية لمواطنيها من الآقليات المسلمة، مما جعل ماكرون ينتقد صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، ولمّح إلى أن تعامل وسائل الإعلام الناطقة بالإنكليزية يترك الانطباع بأن السبب يعود إلى "استفزازات" فرنسا.
وكان آخر هذه المقالات مانشرته الكاتبة و الباحثة في التاريخ الآوروبي الحديثة بجامعة جرونينجن بهولندا راكال جونستون وايت بالتعاون مع الباحث جوزيف بيترسون (Rachel Johnston-White, Joseph Peterson) مقالا مطولا (French Secularism, Reinvented - Los Angeles Review of Books ) حول الانحراف الخطير الذي تشهده العلمانية الفرنسية أو "العلمانية العدوانية" -كما وصفتها الكاتبة- لتصبح في العقود الآخيرة شكلا من آشكال الفاشية العنصرية المتطرفة التي تستهدف الإسلام والمسلمين بشكل خاص، وذكْرت الكاتبة بالسوابق التاريخية والمجازر التي اقترفها الفرنسيون بدعوى العلمانية خاصة ضد الجزائريين والتي تعكس في عمقها معاداة وكراهية وعنصرية عنيفة تجاه الآخر لاسيما إذا كان ملتزما دينيا.
تحيلنا مثل هذه المقالات العلمية حول "العلمانية الفرنكفونية" والتي يعتنقها الكثير من النخب المتطرفة في بلداننا لضرورة التنبه لهذه الظاهرة الخطيرة والتوجه لدراسة تأثيرها على السلم الاجتماعية، خاصة وأنها أصبحت شكلا من أشكال التطرف العنيف وترويجا لخطابت الكراهية ضد كل ماهو موروث حضاري إسلامي وعربي.
وقالت الكاتبة في مقالها :
يضغط رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون إلى الأمام في خططه لمكافحة الإرهاب بسياسات قاسية موجهة ضد المسلمين - مراقبة المساجد ، وإغلاق المدارس العربية والاسلامية، وجعل الأئمة يوقعون قسم الولاء. وتعتمد هذه الإجراءات على تعاليم العلمانية الفرنسية ، المعروفة باسم "العلمانية الفرنكفونية"، والتي كانت تستهدف في الأصل الكنيسة الرومانية الكاثوليكية القوية في محاولة عام 1905 للفصل بين الكنيسة والدولة.
ولكن الآن ، أصبحت "العلمانية الفرنكوفونية" تستهدف أقليات من أصول مهاجرة ، يعيش العديد منهم في مساكن عامة وعشوائيات ويواجهون التنميط العنصري والتمييز في الانتداب والتوظيف، والذين تعرض أسلافهم للضرب حتى الموت وإلقاء القبض عليهم في نهر السين في عام 1961. وفي المواجهة الحالية ضد الأقلية المسلمة، من الصعب تجنب الانطباع بأن "العلمانية الفرنكوفونية" تقوم بتصعيد التضييق عليهم بشكل لافت ، وأن ماكرون يصقل حسن نوايا القانون والنظام من أجل اصطياد الناخبين من الحزب اليميني المتطرف المعروف سابقًا باسم الجبهة الوطنية.
يبدو أن الإجراءات المقترحة تشير إلى تحول جذري في الغرض من العلمانية. لكن على الرغم من السياقات المختلفة وعلاقات القوة المعكوسة ، هناك تواصل بين حملة الجمهورية الثالثة ضد الكاثوليكية في أوائل القرن العشرين والحملة الحالية ضد "الانفصالية" الإسلامية. في الواقع ، تحدث العلمانيون في القرن التاسع عشر عن الكاثوليكية والإسلام بطرق مشابهة لدرجة أن بعض الكاثوليك الفرنسيين بدأوا حتى بقبول هذه المقارنة، ورأوا المسلمين حلفاء ضد "العلمانية العدوانية" للدولة الفرنسية. ومن المثير للسخرية أن المحافظين الذين يعتنقون العلمانية يستعملونها كهراوة ضد المسلمين. في فرنسا ، لم تكن العلمانية أبدًا معنية بإزالة الدين كليًا من المجال العام الفرنسي بل بالأحرى تحديده وتحييده واستخدامه لأغراض الدولة الخاصة.
لتجنب المواجهات غير الضرورية مع المؤمنين الكاثوليك العاديين ، تسامحت الجمهورية الثالثة عن الصلبان والزي الكهنوتي في المدارس العامة و ممتلكات الكنيسة الممولة ؛ وحتى رجال الدين الكاثوليك المعينين ودفع أجورهم في مقاطعتي الألزاس واللورين. ومع ذلك ، يعتبر مؤسسو الجمهورية الثالثة الأوامر الكاثوليكية المسيسة من بين الأعداء المحتملين للأمة ، وليس أكثر خطورة من اليسوعيين ، الذين مُنعوا من أدوار التدريس وطردوا من فرنسا في عام 1880.
كانت العديد من الشكاوى الشائعة ضد الكهنة اليسوعيين مشابهة للاستعارات المعادية للمسلمين اليوم. واتهموا بأنهم "دولة داخل دولة" غير وطنية ، وأقلية مجتمعية غير مندمجة. مثل مسلمي اليوم ، فإن ولائهم الحقيقي كان كما يُزعم لقوة خارجية خارج الدولة الفرنسية: تفوقهم في روما. كما أوضح جون بادبرج وجيفري كوبيت وغيرهما من العلماء ، اتُهم اليسوعيون منذ فترة طويلة بأنهم "هيئة سياسية" مختبئة "تحت ستار مؤسسة دينية".
في استمرار غريب مع "الديناميكيات الجندرية" لهجمات اليوم على الإسلام ، كان اليسوعيون وغيرهم من القساوسة مكروهين بشكل خاص بسبب التأثير الذي مارسوه في الطائفة على النساء المتدينات في فرنس. ثم ، كما هو الحال مع الحجاب اليوم.
أثر هذا الارتباط الخطابي بين الطوائف الكاثوليكية والإسلام على الضباط الاستعماريين في الجزائر الفرنسية ، الذين افترضوا أن الأخويات الإسلامية كانت مسيسة وتآمرية مثل اليسوعيين. أعجب بعض المبشرين اليسوعيين في الجزائر الفرنسية بالالتزام الديني لمسلمي الجزائر وأملوا تحويلهم إلى المسيحية ، لكن جهودهم أثارت شكوكًا عميقة من جانب الدولة الاستعمارية. على حد تعبير أحد الحكام الاستعماريين ، لم يكن الجزائريون بحاجة إلى إثارة "تعصبهم" الإسلامي المزعوم من قبل المبشرين ، أو التحول إلى متعصبين مسيحيين بدلاً من ذلك ، ولكن فقط لحماية "معتقدهم الخاص". بعبارة أخرى ، هدد كل من المبشرين والمسلمين الحياد الديني لفرنسا لأن كلاهما لم يتعلم بعد الحفاظ على خصوصية عقيدته.
أدى طرد اليسوعيين وقانون الانفصال لعام 1905 إلى تقليص دور الكاثوليكية في المجال العام ، لكنه بالكاد كان بمثابة نهاية للصراعات بين الكنيسة والدولة. وبحسب المؤرخ رينيه ريمون ، لم تتوقف قيادة الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية عن الطعن في وجود الجمهورية إلا في الثلاثينيات من القرن الماضي. ومع ذلك ، كان قسم كبير من المجتمع الكاثوليكي يتوق إلى حكومة تضع الكاثوليكية في مركزها.
سعى الكاثوليك في جميع أنحاء أوروبا ، المحاصرين بين شبح البلشفية في الاتحاد السوفيتي والقوى الصاعدة لألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية في الثلاثينيات من القرن الماضي ، إلى حلول سياسية جديدة ، وفي كثير من الأحيان ، ألقوا الكثير مع السلطويين الذين وعدوا باستعادة مكان الكنيسة في المجتمع. عندما سقطت فرنسا في قبضة الهجوم النازي في عام 1940 ، وأسقطت معها الجمهورية الثالثة ، حزن القليل على نهاية النظام الليبرالي العلماني. يبدو أن نظام فيشي المتعاون يستجيب للعديد من صلوات الكاثوليك بتثمينه الواضح للقيم الكاثوليكية والموقع المتميز للكنيسة.
بحلول عام 1945 ، كانت التجربة الكاثوليكية الأوروبية مع الحكومات اليمينية المتطرفة قد انتهت في كل مكان باستثناء إسبانيا والبرتغال ، وقبل الكاثوليك الفرنسيون أنه لن تكون هناك عودة إلى الأيام الخوالي. وبدلاً من ذلك ، نظروا إلى الديمقراطية المسيحية وإلى إنشاء دولة الرفاهية ، والتي - من خلال تعزيز الحياة الأسرية ، ودعم الأطفال ، والأجور المرتفعة للرجل المعيل - أعطت الكاثوليك الكثير مما يسعون إليه. يبدو الآن أن الجمهورية العلمانية تعمل لصالح الكاثوليك وغير الكاثوليك على حدٍ سواء.
كان الكثير مما أعجب به هؤلاء الكاثوليك في المسلمين هو الطبيعة الشاملة للدين في حياتهم ، والتي اعتقدوا أنها تعزز روحانية أعمق وأكثر واقعية. وكما أشار طلال أسد في انتقاداته للعلمانية ، فإن الكاثوليكية والإسلام كلاهما غير مرتاحين لإبعاد الدين عن الحياة الخاصة. كلاهما يطمح إلى تشكيل المجتمع ، من الفضاء العام إلى التعليم. وجد معارضو الحظر الأوروبي الأخير للحجاب والبرقع حلفاء بين الكاثوليك ، الذين يجادلون بأن الدول تتجاوز حقوقها عندما تسعى إلى تنظيم التعبيرات الشخصية عن الإيمان في المجال العام.
لماذا ، إذن ، أصبحت العلمانية - التي كانت ذات يوم لعنة المحافظين - الآن قضية يمينية مع أنصار كاثوليك بارزين؟ هنا ، يلقي الماضي الاستعماري الفرنسي المشحون والذي لا يزال دون حل بعض الضوء: الحرب الجزائرية (1954-1962) ، التي اعتبرتها القيادة العليا للجيش الفرنسي صراعًا بالوكالة في الحرب الباردة بين "الحضارة الغربية" والبلشفية ، وضعت المسيحية والإسلام على طرفي نقيض من الصراع. لأول مرة ، خاض جيش الجمهورية الفرنسية العلمانية حربًا ظاهريًا دفاعًا عما يسمى "الحضارة المسيحية". واجه المسلمون الجزائريون التعذيب المنهجي والتجويع والاعتقال في المعسكرات ، بينما وجدت الكاثوليكية الفرنسية الرجعية نفسها متحالفة مع أهداف وإيديولوجيات الدولة الجمهورية. لكن يبدو الآن أن الإسلام يهدد الحل الوسط الجديد بين الجمهورية والكاثوليكية.
في عام 2003 ، شكل المجلس الوطني لجنة خاصة للاستماع إلى شهادات حول الحظر المقترح للحجاب في المدارس ، وأجرى مقابلة مع الزعيم المسلم فؤاد العلوي لقياس ردود فعل المسلمين الفرنسيين. حاول أن يشرح أن الحجاب كان شعيرة دينية ، وليس محاولة للتبشير العلني. لكن أحد النواب رد بالقول إن هذا تمييز "يسوعي". في نظر الجمهورية العلمانية ، كان هذا المتحدث باسم فرنسا المسلمة مذنبًا الآن بالتصرف ككاهن كاثوليكي زلق لقرون ماضية.
على الرغم من أهمية الاعتراف بالطريقة العدوانية الفريدة التي تم بها تطبيق العلمانية الفرنسية على المسلمين ، فإن استمرارية العلمانية تقول بنفس القدر. في مراقبة الدين في المجال العام ، تهتم العلمانية بتعريف ما هو دين وما هو غير ديني وأي المعتقدات متوافقة أو غير متوافقة مع الدولة. كان هذا هو الهدف المركزي للعلمانية في فرنسا ، منذ القرن التاسع عشر حتى الآن. يحسن ماكرون والقادة الآخرون أن يعترفوا بأن الدولة العلمانية هي لاعب مركزي في هذه المناقشات ، وليست حكماً محايداً ، وأن التفاوض والتسوية مع المؤمنين يجب أن تكون مستمرة.
كاتب وباحث تونسي
شهدت الصحافة العالمية في الآشهر الآخيرة وخاصة في بريطانيا و آمريكا والهند نشر عدد من المقالات التي تناولت تصاعد الاستفزازات الفرنسية لمواطنيها من الآقليات المسلمة، مما جعل ماكرون ينتقد صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، ولمّح إلى أن تعامل وسائل الإعلام الناطقة بالإنكليزية يترك الانطباع بأن السبب يعود إلى "استفزازات" فرنسا.
وكان آخر هذه المقالات مانشرته الكاتبة و الباحثة في التاريخ الآوروبي الحديثة بجامعة جرونينجن بهولندا راكال جونستون وايت بالتعاون مع الباحث جوزيف بيترسون (Rachel Johnston-White, Joseph Peterson) مقالا مطولا (French Secularism, Reinvented - Los Angeles Review of Books ) حول الانحراف الخطير الذي تشهده العلمانية الفرنسية أو "العلمانية العدوانية" -كما وصفتها الكاتبة- لتصبح في العقود الآخيرة شكلا من آشكال الفاشية العنصرية المتطرفة التي تستهدف الإسلام والمسلمين بشكل خاص، وذكْرت الكاتبة بالسوابق التاريخية والمجازر التي اقترفها الفرنسيون بدعوى العلمانية خاصة ضد الجزائريين والتي تعكس في عمقها معاداة وكراهية وعنصرية عنيفة تجاه الآخر لاسيما إذا كان ملتزما دينيا.
تحيلنا مثل هذه المقالات العلمية حول "العلمانية الفرنكفونية" والتي يعتنقها الكثير من النخب المتطرفة في بلداننا لضرورة التنبه لهذه الظاهرة الخطيرة والتوجه لدراسة تأثيرها على السلم الاجتماعية، خاصة وأنها أصبحت شكلا من أشكال التطرف العنيف وترويجا لخطابت الكراهية ضد كل ماهو موروث حضاري إسلامي وعربي.
وقالت الكاتبة في مقالها :
يضغط رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون إلى الأمام في خططه لمكافحة الإرهاب بسياسات قاسية موجهة ضد المسلمين - مراقبة المساجد ، وإغلاق المدارس العربية والاسلامية، وجعل الأئمة يوقعون قسم الولاء. وتعتمد هذه الإجراءات على تعاليم العلمانية الفرنسية ، المعروفة باسم "العلمانية الفرنكفونية"، والتي كانت تستهدف في الأصل الكنيسة الرومانية الكاثوليكية القوية في محاولة عام 1905 للفصل بين الكنيسة والدولة.
ولكن الآن ، أصبحت "العلمانية الفرنكوفونية" تستهدف أقليات من أصول مهاجرة ، يعيش العديد منهم في مساكن عامة وعشوائيات ويواجهون التنميط العنصري والتمييز في الانتداب والتوظيف، والذين تعرض أسلافهم للضرب حتى الموت وإلقاء القبض عليهم في نهر السين في عام 1961. وفي المواجهة الحالية ضد الأقلية المسلمة، من الصعب تجنب الانطباع بأن "العلمانية الفرنكوفونية" تقوم بتصعيد التضييق عليهم بشكل لافت ، وأن ماكرون يصقل حسن نوايا القانون والنظام من أجل اصطياد الناخبين من الحزب اليميني المتطرف المعروف سابقًا باسم الجبهة الوطنية.
يبدو أن الإجراءات المقترحة تشير إلى تحول جذري في الغرض من العلمانية. لكن على الرغم من السياقات المختلفة وعلاقات القوة المعكوسة ، هناك تواصل بين حملة الجمهورية الثالثة ضد الكاثوليكية في أوائل القرن العشرين والحملة الحالية ضد "الانفصالية" الإسلامية. في الواقع ، تحدث العلمانيون في القرن التاسع عشر عن الكاثوليكية والإسلام بطرق مشابهة لدرجة أن بعض الكاثوليك الفرنسيين بدأوا حتى بقبول هذه المقارنة، ورأوا المسلمين حلفاء ضد "العلمانية العدوانية" للدولة الفرنسية. ومن المثير للسخرية أن المحافظين الذين يعتنقون العلمانية يستعملونها كهراوة ضد المسلمين. في فرنسا ، لم تكن العلمانية أبدًا معنية بإزالة الدين كليًا من المجال العام الفرنسي بل بالأحرى تحديده وتحييده واستخدامه لأغراض الدولة الخاصة.
لتجنب المواجهات غير الضرورية مع المؤمنين الكاثوليك العاديين ، تسامحت الجمهورية الثالثة عن الصلبان والزي الكهنوتي في المدارس العامة و ممتلكات الكنيسة الممولة ؛ وحتى رجال الدين الكاثوليك المعينين ودفع أجورهم في مقاطعتي الألزاس واللورين. ومع ذلك ، يعتبر مؤسسو الجمهورية الثالثة الأوامر الكاثوليكية المسيسة من بين الأعداء المحتملين للأمة ، وليس أكثر خطورة من اليسوعيين ، الذين مُنعوا من أدوار التدريس وطردوا من فرنسا في عام 1880.
كانت العديد من الشكاوى الشائعة ضد الكهنة اليسوعيين مشابهة للاستعارات المعادية للمسلمين اليوم. واتهموا بأنهم "دولة داخل دولة" غير وطنية ، وأقلية مجتمعية غير مندمجة. مثل مسلمي اليوم ، فإن ولائهم الحقيقي كان كما يُزعم لقوة خارجية خارج الدولة الفرنسية: تفوقهم في روما. كما أوضح جون بادبرج وجيفري كوبيت وغيرهما من العلماء ، اتُهم اليسوعيون منذ فترة طويلة بأنهم "هيئة سياسية" مختبئة "تحت ستار مؤسسة دينية".
في استمرار غريب مع "الديناميكيات الجندرية" لهجمات اليوم على الإسلام ، كان اليسوعيون وغيرهم من القساوسة مكروهين بشكل خاص بسبب التأثير الذي مارسوه في الطائفة على النساء المتدينات في فرنس. ثم ، كما هو الحال مع الحجاب اليوم.
أثر هذا الارتباط الخطابي بين الطوائف الكاثوليكية والإسلام على الضباط الاستعماريين في الجزائر الفرنسية ، الذين افترضوا أن الأخويات الإسلامية كانت مسيسة وتآمرية مثل اليسوعيين. أعجب بعض المبشرين اليسوعيين في الجزائر الفرنسية بالالتزام الديني لمسلمي الجزائر وأملوا تحويلهم إلى المسيحية ، لكن جهودهم أثارت شكوكًا عميقة من جانب الدولة الاستعمارية. على حد تعبير أحد الحكام الاستعماريين ، لم يكن الجزائريون بحاجة إلى إثارة "تعصبهم" الإسلامي المزعوم من قبل المبشرين ، أو التحول إلى متعصبين مسيحيين بدلاً من ذلك ، ولكن فقط لحماية "معتقدهم الخاص". بعبارة أخرى ، هدد كل من المبشرين والمسلمين الحياد الديني لفرنسا لأن كلاهما لم يتعلم بعد الحفاظ على خصوصية عقيدته.
أدى طرد اليسوعيين وقانون الانفصال لعام 1905 إلى تقليص دور الكاثوليكية في المجال العام ، لكنه بالكاد كان بمثابة نهاية للصراعات بين الكنيسة والدولة. وبحسب المؤرخ رينيه ريمون ، لم تتوقف قيادة الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية عن الطعن في وجود الجمهورية إلا في الثلاثينيات من القرن الماضي. ومع ذلك ، كان قسم كبير من المجتمع الكاثوليكي يتوق إلى حكومة تضع الكاثوليكية في مركزها.
سعى الكاثوليك في جميع أنحاء أوروبا ، المحاصرين بين شبح البلشفية في الاتحاد السوفيتي والقوى الصاعدة لألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية في الثلاثينيات من القرن الماضي ، إلى حلول سياسية جديدة ، وفي كثير من الأحيان ، ألقوا الكثير مع السلطويين الذين وعدوا باستعادة مكان الكنيسة في المجتمع. عندما سقطت فرنسا في قبضة الهجوم النازي في عام 1940 ، وأسقطت معها الجمهورية الثالثة ، حزن القليل على نهاية النظام الليبرالي العلماني. يبدو أن نظام فيشي المتعاون يستجيب للعديد من صلوات الكاثوليك بتثمينه الواضح للقيم الكاثوليكية والموقع المتميز للكنيسة.
بحلول عام 1945 ، كانت التجربة الكاثوليكية الأوروبية مع الحكومات اليمينية المتطرفة قد انتهت في كل مكان باستثناء إسبانيا والبرتغال ، وقبل الكاثوليك الفرنسيون أنه لن تكون هناك عودة إلى الأيام الخوالي. وبدلاً من ذلك ، نظروا إلى الديمقراطية المسيحية وإلى إنشاء دولة الرفاهية ، والتي - من خلال تعزيز الحياة الأسرية ، ودعم الأطفال ، والأجور المرتفعة للرجل المعيل - أعطت الكاثوليك الكثير مما يسعون إليه. يبدو الآن أن الجمهورية العلمانية تعمل لصالح الكاثوليك وغير الكاثوليك على حدٍ سواء.
كان الكثير مما أعجب به هؤلاء الكاثوليك في المسلمين هو الطبيعة الشاملة للدين في حياتهم ، والتي اعتقدوا أنها تعزز روحانية أعمق وأكثر واقعية. وكما أشار طلال أسد في انتقاداته للعلمانية ، فإن الكاثوليكية والإسلام كلاهما غير مرتاحين لإبعاد الدين عن الحياة الخاصة. كلاهما يطمح إلى تشكيل المجتمع ، من الفضاء العام إلى التعليم. وجد معارضو الحظر الأوروبي الأخير للحجاب والبرقع حلفاء بين الكاثوليك ، الذين يجادلون بأن الدول تتجاوز حقوقها عندما تسعى إلى تنظيم التعبيرات الشخصية عن الإيمان في المجال العام.
لماذا ، إذن ، أصبحت العلمانية - التي كانت ذات يوم لعنة المحافظين - الآن قضية يمينية مع أنصار كاثوليك بارزين؟ هنا ، يلقي الماضي الاستعماري الفرنسي المشحون والذي لا يزال دون حل بعض الضوء: الحرب الجزائرية (1954-1962) ، التي اعتبرتها القيادة العليا للجيش الفرنسي صراعًا بالوكالة في الحرب الباردة بين "الحضارة الغربية" والبلشفية ، وضعت المسيحية والإسلام على طرفي نقيض من الصراع. لأول مرة ، خاض جيش الجمهورية الفرنسية العلمانية حربًا ظاهريًا دفاعًا عما يسمى "الحضارة المسيحية". واجه المسلمون الجزائريون التعذيب المنهجي والتجويع والاعتقال في المعسكرات ، بينما وجدت الكاثوليكية الفرنسية الرجعية نفسها متحالفة مع أهداف وإيديولوجيات الدولة الجمهورية. لكن يبدو الآن أن الإسلام يهدد الحل الوسط الجديد بين الجمهورية والكاثوليكية.
في عام 2003 ، شكل المجلس الوطني لجنة خاصة للاستماع إلى شهادات حول الحظر المقترح للحجاب في المدارس ، وأجرى مقابلة مع الزعيم المسلم فؤاد العلوي لقياس ردود فعل المسلمين الفرنسيين. حاول أن يشرح أن الحجاب كان شعيرة دينية ، وليس محاولة للتبشير العلني. لكن أحد النواب رد بالقول إن هذا تمييز "يسوعي". في نظر الجمهورية العلمانية ، كان هذا المتحدث باسم فرنسا المسلمة مذنبًا الآن بالتصرف ككاهن كاثوليكي زلق لقرون ماضية.
على الرغم من أهمية الاعتراف بالطريقة العدوانية الفريدة التي تم بها تطبيق العلمانية الفرنسية على المسلمين ، فإن استمرارية العلمانية تقول بنفس القدر. في مراقبة الدين في المجال العام ، تهتم العلمانية بتعريف ما هو دين وما هو غير ديني وأي المعتقدات متوافقة أو غير متوافقة مع الدولة. كان هذا هو الهدف المركزي للعلمانية في فرنسا ، منذ القرن التاسع عشر حتى الآن. يحسن ماكرون والقادة الآخرون أن يعترفوا بأن الدولة العلمانية هي لاعب مركزي في هذه المناقشات ، وليست حكماً محايداً ، وأن التفاوض والتسوية مع المؤمنين يجب أن تكون مستمرة.
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 220441