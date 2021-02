Sociétés d’Etats : arrêtons la casse !

Les socits d'État, un cancer mtastasique !

Le TESOP: Tunisian employee stock ownership

Recentrer lÉtat sur le bien public pure

Privatisation citoyenne des socits dÉtats

Enjeu matriciel, dfi anxiogne, lavenir des entreprises publiques figure en tte de liste des rformes structurelles que la Tunisie doit mener, sans plus tarder. Comment sauver ces entreprises de la faillite ? Comment les restructurer, sans dtruire presque 150 000 emplois ? Contrairement aux promoteurs dune privatisation au rabais, on propose dans cette chronique un sauvetage fond sur un actionnariat citoyen, ouvrant le capital aux employs, consommateurs et citoyens tunisiens.Connue sur le sigle ESOP (Employee stock ownership plan), lapproche a fait ses preuves dans de nombreuses socits dmocratiques. La Tunisie peut adapter lapproche, en y ajoutant sa touche propre son contexte et culture plutt rfractaire la notion de privatisation pure et dure.Je propose et dveloppe la Tunisian employee stock owenership plan (TESOP). Mais avant daller plus loin, faisons un tat des lieux des enjeux et dfis lis aux socits dÉtat, en Tunisie aujourdhui en 2021.Officiellement, elles sont 104 entreprises, mais comme les poupes russes, beaucoup de ces entreprises ont enfant en catimini dautres, lies, pour faire que la Tunisie compte presque 200 entreprises dÉtat, qui vont de llevage du poulet, jusquaux secteurs des voyageurs sur terre, mer et air passant par la production des dattes, de lhuile de lolive et des savonnettes.Depuis 2011, ces entreprises et mme les plus rentables ont subi une gouvernance erratique : leurs conseils dadministration sont domins par des fonctionnaires reprsentant les ministres et dont la seule motivation se limite aux dinars associs aux jetons de prsence. Et ici, on nomme les amis des amis, pour rester entre soi !Évidemment, ces entreprises sont gres pour rpondre aux diktats politiques de lestablishment au pouvoir. Tant pis pour les engagements moraux et les impratifs dun minimum de rationalit conomique.Depuis 2011, quasiment toutes ces entreprises sont agonisantes, dficitaires et elles sont artificiellement maintenues en vie, par les transferts de lÉtat et donc par les taxes payes par les contribuables et autres dettes internationales.Pour les remettre flot, les parties prenantes sadonnent un jeu de ngociation non coopratif. Faute de restructuration et de plan de sauvetage innovant, la situation nette relle de ces entreprises publiques ne cesse de se dtriorer au vu et au su dune Tunisie, dont presque 40% de son budget est financ par la dette.Il est impratif que les parties prenantes en Tunisie laborent des stratgies innovatrices de sauvetages des entreprises publiques lextrieur des recettes classiques de privatisations/rorganisations.Les approches actuellement dominantes sont clivantes et idologiquement biaises. Certaines prnent une privatisation tous azimuts, dautres saccrochent au maintien de ces entreprises dans la sphre publique, et bien dautres miroitent une approche discrtionnaire au cas par cas. En mme temps, ces entreprises sont prises en otage par les partis et les rgions qui les considrent comme des vaches lait pour financer tout et nimporte quoi, pour obtenir la paix sociale et garder le statu quo.Une stratgie de sauvetage innovante, plus juste et plus inclusive aura sans aucun doute un lment essentiel de la transformation de ces entreprises publiques, avec en ligne de mire un seul objectif : les remettre flot pour en faire des entreprises plus performantes, plus comptitives, et durables.Premier pralable la restructuration de ces entreprises publiques, rside dans le recentrage de lÉtat sur ses missions essentielles. Soit une ringnierie totale afin de privilgier la production du bien public pur au sens conomique (sant, ducation, justice, scurit, infrastructure, etc.).Redfinir le rle de lÉtat et faire en sorte que les entreprises publiques produisant des biens privs (au sens de la divisibilit, lexclusivit et la rivalit) oprent selon les rgles de march, lappropriation dmocratique des travailleurs par le biais de Employee Stock Ownership Plan (ESOP), un mix de mcanismes de gouvernance appropris au contexte tunisien, et un cadre institutionnel qui permettra la gouvernance de donner ses fruits dans les meilleurs dlais.Le TESOP propos ici repose sur cinq piliers :1) Transformer ces entreprises publiques en entreprises citoyennes o les employs, clients, consommateurs peuvent tre actionnaires part entire, mais dune faon plafonne et/ou module.2) La cration de deux collges dactionnaires Dual Class Shares pour les entreprises publiques appartenant des secteurs stratgiques et pour lesquels lÉtat veut maintenir un vto dcisionnel. Cette structure dactionnariat permet lÉtat dinvestir dans linnovation et de dvelopper sa vision de l'entreprise en luttant contre une vision trs court-termiste, qui favorisera le rendement court terme au dtriment de la prennit de lentreprise. Au contraire, lÉtat peut mobiliser le capital humain ncessaire pour crer de la valeur long terme, cela se traduit son tour par des rendements suprieurs qui bnficient aussi bien lÉtat, l'entreprise et toutes les autres parties prenantes. Des socits de renom, telles que Ford, Tyson, Cablevision, Hewlett Packard, Berkshire Hathaway, Viacom et Hollinger International, ont deux classes dactions. La dual class shares est une pratique trs rpandu au Canada, en Chine et aux USA pour ne citer que ces pays.3) Implanter un mix de rgles de gouvernance, avec un Conseil dadministration capable daccomplir son rle de contrle, recrut au mrite et ayant les comptences ncessaires pour sacquitter de son rle de conseil, avec la clef loctroi des actions aux dirigeant, aux mritants et aux administrateurs, avec une rmunration pouvant rsoudre les problmes de risque moral (moral Hazard problem) et le problme de slection adverse (adverse selection problem),4) un cadre institutionnel ax sur les rsultats et la rationalisation des ressources (humaines, entre autres) et orient sur une planification stratgique trisannuelle et des objectifs atteindre dans le respect de lapplication de la loi (Law enforcement), la protection des investisseurs (investor protection), une comptabilit qui produira des chiffres comptables de qualit.5) promouvoir une culture managriale qui articule de faon optimale la bonne gouvernance et la cration de valeur conomique nette. La Tunisie a un biais idologique contre la proprit prive, alors que tous les citoyens cherchent sapproprier de tous ce quils peuvent (un bout de la rue, une terre attenante, une partie de la plage, et mme les fils conducteurs de llectricit). La Tunisie vit la tragdie du bien commun (the tradegy of the common) dcrite par lconomiste amricain Garrett Hardin (1968) et solutionne par la rcipiendaire du prix noble en conomie lamricaine Elinor Ostrom (2009).Par le TESOP, la Tunisie doit sinscrire dans une stratgie de rupture avec une culture suranne du rle de lÉtat, une culture impose par la France et ses relais dans les rouages de lÉtat.La Tunisie doit trouver son chemin dans la restructuration de ces 200 socits dÉtat. Avec le TESOP, la Tunisie retrouvera doptions de cration dun climat d'emploi plus productif, pourra esprer pouvoir rallumer la bougie de la production de la richesse et de lespoir. Cela aidera lÉtat redresser ses comptes, mais arrter lhmorragie des ressources, des pertes et leurs mfaits sur la pression fiscale.Force est de constater que lÉtat tunisien sest parpill en voulant tout faire, pour ne rien faire de bon au final. Il suffit de voir ltat dplorable du service public : sant, ducation, scurit, et infrastructure, etc. Sajouter la gestion de 200 entreprises narrange rien et cela est totalement incompatible avec les administrateurs forms aujourdhui lENA de Tunis. La Tunisie doit se rconcilier avec la logique de lconomie rationnelle et les processus de la gestion axe sur les rsultats (et pas sur les objectifs).La COVID19, les revendications de plus dun million de chmeurs, la dlinquance, ainsi que ltat lamentable des infrastructures montrent clairement que lÉtat tunisien saffaisse et nest plus en mesure de grer de faon optimale, capable se stabiliser la droute, avant de relancer lconomie et allger la pression fiscale.La majorit des entreprises publiques sont dans une situation de dtresse financire et/ou conomique. Sept entreprises publiques dun bilan des fonds propres ngatif, pour 10 milliards de dinars (quivalent de 20% du Budget de lÉtat). Des entreprises dficitaires qui nont plus de fonds propres et qui ont englouti leur capital. Et ce ne sont pas les moindres : la CNRPS, la CNSS, la STIR, lOffice des crales, la STEG, et bien dautres.Il est vident que lÉtat tunisien est un trs mauvais gestionnaire, et il est aujourdhui au pied du mur. Le budget de lÉtat a un dficit de 40%.Comme dit le proverbe, Il ne faut pas courir deux livres la fois . Il est urgent de recentrer le rle de ltat sur ses missions essentielles, et se limiter loffre dun service public (pure au sens de la science conomique) et dont les caractristiques principales sont la non-rivalit, lindivisibilit, et la non-exclusivit. Cest impensable ailleurs dans le monde que lÉtat dtienne 900 000 hectares des meilleures terres domaniales (en friche) Ce nest pas normal que lÉtat importe du th, de lhuile de soja et produit et commercialise du poisson, du poulet, du tabac, etc.Par la mme occasion, les entreprises publiques ne peuvent pas continuer faire fi du bon sens, de la vrit des prix et de la comptition saine et loyale. Il est absurde quune bouteille de gaz soit vendue 7,500 dinars, alors que son cot de revient avoisine les 20 dinars. Comment lÉtat va financer la compensation du gaz en bouteille cote 600 millions de dinars par an.Depuis 2003 jusqu 2019, les tarifs des tickets de la Transtu et de la SNCFT nont pas enregistr daugmentation, hormis une hausse de 5% en 2010. Le temps est venu pour une rflexion innovante et outside de box . Lactionnariat citoyen pourra tre le mcanisme qui rconcilie les conflits dintrts qui existent entre les parties prenantes impliques.Le modle TESOP doit ouvrir le capital des entreprises aux salaris de lentreprise et citoyens tunisiens (consommateurs, investisseurs, clients, etc.). Le TESOP n'est pas un concept simple et unidimensionnel. Il existe plusieurs moyens par lesquels les employs peuvent dtenir des actions dans leur entreprise, et les pratiques peuvent donner lieu diverses combinaisons en ce qui concerne le rle, droit, et obligations de lÉtat, des gestionnaires, et des employs.Les employs peuvent acqurir du stock en le recevant comme subventions, linstar du fameux plan ESOP aux États-Unis. Dans un ESOP, les employs ne paient pas le stock avec leur salaire ou leur pargne, mais ils lacquirent initialement par un prt qui est progressivement rembours par les bnfices de l'entreprise. À l'autre extrme, les employs peuvent acqurir des actions en achetant des actions avec seulement leurs propres conomies. Cela se produit lorsqu'un employ achte des actions de l'entreprise.Une autre approche amricaine a consist promouvoir est un plan d'achat d'actions des employs, o les employs reoivent gnralement un rabais de 15% sur le prix du march et acheter des actions sur quelques jours prdtermins. Les ESOP rduisent la rotation du personnel et labsentisme, et ce travers lamlioration du niveau de satisfaction au travail et du sentiment dtre propritaires.Selon Marsh et McAllister (1981) ESOP a aussi un effet positif sur lacceptation des employs des objectifs stratgiques de lentreprise, et rduit la frquence des grves. Les chercheurs ont aussi montr que les ESOP amliorent la performance de lentreprise lorsque les employs sont impliqus dans la prise de dcision (Jones, 1987). Le diagramme ci-dessous rsume les mcanismes travers lesquels lactionnariat citoyen amliore la performance des entreprises.Les cots, les flux de trsorerie, la gouvernance et la vlocit de transaction sont des facteurs importants dans la conception du bon ESOP pour les entreprises publiques tunisiennes. Si les parties prenantes dans le sauvetage des entreprises publiques veulent vraiment des entreprises publiques qui crent de la valeur long terme et aligner les besoins des travailleurs, de l'entreprise et de la socit, l'intgration d'un ESOP est un excellent outil pour crer un tel alignement et une valeur long terme pour toutes les parties prenantes.Si l'objectif est un investissement trs court terme avec une stratgie de sortie rapide, alors un ESOP peut ne pas tre le bon outil. Comprendre les risques et les avantages ESOP, utiliser correctement les avantages sociaux existants dans l'excution de ce choix stratgique et promouvoir une culture de proprit sont les facteurs les plus importants.