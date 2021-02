Covid-19/Tunisie : 52 décès et 910 nouvelles contaminations

AA -

La Tunisie a enregistré 52 décès et 910 nouvelles contaminations, dus au coronavirus, ainsi que 977 cas de rémission, au cours des dernières 24 heures.Selon les dernières données officielles du département tunisien de la Santé publique, le bilan total des personnes infectées par la Covid-19 s’élève désormais à 217 086, dont 7 214 ont succombé au virus, alors que 173 862 se sont rétablies.Le bulletin quotidien du ministère de la Santé publique indique qu’à la date du 6 février 2021, 3 746 tests de dépistage du coronavirus ont été effectués, portant ainsi à 896 571, le nombre total de tests effectués depuis le début de la pandémie.Le département fait état également de 1 846 patients actuellement pris en charge dans les hôpitaux et les cliniques privées, dont 401 patients se trouvent en soins intensifs, parmi lesquels 159, sont placés sous assistance respiratoire.Jusqu’à dimanche soir, la Covid-19 a touché plus de 106 637 188 personnes à travers le monde, dont 2 326 011 sont décédées, tandis que 78 313 819 se sont rétablies, selon la plateforme Worldometer.