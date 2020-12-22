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برينتفورد يطيح نيوكاسل من كأس الرابطة الإنجليزية

@NUFC/twitter
Publié le Mardi 22 Decembre 2020 - 21:29 قراءة: 0 د, 30 ث
الأناضول - حقق برينتفورد مفاجأة كبيرة ببلوغه نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين، عقب فوزه على نظيره نيوكاسل يونايتد بهدف دون رد، الثلاثاء، في الدور ربع النهائي.

وجاء هدف التأهل التاريخي لـ برينتفورد، الفريق الذي يلعب في دوري الـ "شامبيونشيب"، بواسطة لاعب الوسط بيليندا جوشوا في الدقيقة 66 من عمر المباراة.


وقدم برينتفورد مستوى مميزا على صعيد كأس الرابطة هذا الموسم، إذ أطاح فريق ساوثهامبتون في الدور الثاني بالتغلب عليه بهدفين دون رد، ثم أقصى وست بروميتش ألبيون بالفوز عليه بركلات الترجيح.

وفي الدور ثمن النهائي تفوق برينتفورد على فريق آخر من الدرجة الممتازة، بعد فوزه الكبير على فولهام الذي تكبد خسارة ثقيلة بثلاثية نظيفة.

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