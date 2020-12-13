"أرامكو" تسعى لجمع 10 مليار دولار من بيع حصص في شركات تابعة

الأناضول -

تسعى شركة "أرامكو السعودية"، المصنفة كأكبر شركة نفط في العالم لجمع 10 مليارات دولار، من بيع حصص في شركات تابعة.وحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، الأحد، فقد استعانت "أرامكو السعودية" بشركة Moelis & Co لوضع استراتيجية لبيع حصص في بعض الشركات التابعة.وتتطلع السعودية إلى محاكاة أبو ظبي المجاورة، من خلال استخدام شركة الطاقة الحكومية لجمع مليارات الدولارات من المستثمرين، حيث تسعى المملكة للحصول على السيولة لمواجهة الركود الحاد، وفق بلومبرغ.وتأثرت المملكة هذا العام بإغلاق نتيجة فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط الخام؛ ومن المتوقع انكماش الاقتصاد بنسبة 5.4 بالمئة في 2020، وهو أكبر انكماش منذ الثمانينات، وفق بيانات صندوق النقد الدولي.وكان لشركة Moelis دور واسع في مساعدة شركات نفط وصندوق الثروة السيادية في سنغافورة، في جمع مليارات الدولارات سابقا.وباعت "أدنوك"، التي تضخ تقريبا كل النفط في الإمارات، وتعد ثالث أكبر منتج في منظمة أوبك، أسهما في ذراع بيع الوقود بالتجزئة وحقوق التأجير للعقارات وخطوط أنابيب الغاز الطبيعي.بينما خلال وقت سابق من الشهر الماضي، أصدرت "أرامكو" سندات دولية بقيمة 8 مليارات دولار الشهر الماضي.و"أرامكو السعودية" أكبر شركات المملكة وثاني أكبر شركة مدرجة في العالم، ومملوكة من الحكومة السعودية بأكثر من 98 بالمئة، وتنتج في الظروف الطبيعية 10 ملايين برميل يوميا.وتسبب تراجع أسعار الخام عالميا في هبوط صافي أرباح الشركة بنسبة 45 بالمئة خلال الربع الثالث 2020، أدى إلى عدم قدرتها على توليد نقود كافية لتمويل مدفوعات المساهمين، التي وعدت بأن تصل إلى 75 مليار دولار هذا العام.والشهر الماضي، عدلت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية، النظرة المستقبلية لشركة أرامكو السعودية، من "مستقرة" إلى "سلبية" مع تثبيت التصنيف على المدى الطويل عند مستوى "A".