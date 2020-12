France : Des centaines de casseurs infiltrés dans la marche des libertés à Paris

AA -



- Les forces de l’ordre ont procédé à 22 interpellations, selon Gérald Darmanin

Des centaines de casseurs ont infiltré le cortège de la marche des libertés à Paris et des violences sont en cours ce samedi après-midi, a-t-on appris de sources concordantes.Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a indiqué sur les réseaux sociaux, que les forces de l’ordre ont procédé à 22 interpellations.La très attendue marche des libertés vise notamment à protester contre la loi « sécurité globale » et les dérives liberticides de l’exécutif.La préfecture de police de Paris a, par ailleurs, fait état sur son compte Twitter, d’un incendie en cours et demandé aux personnes présentes de laisser intervenir les pompiers.Près d'une centaine de manifestations était prévues ce samedi à travers la France. En province, la situation est restée relativement calme.« Merci aux forces de l’ordre mobilisées aujourd’hui, parfois face à des individus très violents » a publié Gérald Darmanin sur Twitter, avant de préciser que « 22 interpellations ont déjà eu lieu dans le cadre de la manifestation à Paris ».Selon les témoins sur place, de nombreux commerces ont été vandalisés, des vitrines cassées et du mobilier urbain saccagé.