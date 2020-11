Covid-19/ Tunisie : 69 décès et 1240 nouvelles contaminations

La Tunisie a enregistré, 69 décès et 1240 nouvelles contaminations par la Covid-19, le 21 novembre 2020, à l'issue de la publication des résultats de 3384 analyses, indique un communiqué du ministère tunisien de la Santé.En effet, le bilan des cas positifs en Tunisie s'est élevé à 88 711 cas dont 62 249 personnes rétablies et 2821 morts depuis la propagation du virus.Selon la même source, 1486 patients atteints par la Covid-19 sont actuellement hospitalisés dont 298 admis en soins intensifs et ­131 placés sous respirateurs artificiels dans les établissements hospitaliers publics et privés.Plus tôt dans la journée de dimanche, les gouverneurs du Grand-Tunis ont annoncé des nouvelles mesures au niveau des gouvernorats de Tunis, Ben Arous, Ariana et Manouba.Il s'agit notamment de la reprise, dès lundi, des cinq prières dans les mosquées avec application du protocole sanitaire, tandis que la prière du vendredi reste suspendue jusqu'à nouvel ordre.Selon une déclaration conjointe signée par les trois gouverneurs précités, certaines activités culturelles dont l'organisation des ateliers, des résidences artistiques et des activités liées au patrimoine dans les musées et les monuments, reprendront également à partir de lundi.Les activités des marchés hebdomadaires reprendront aussi avec l'obligation du port de masque et du respect de la distanciation sociale.Par ailleurs, selon la même source, les restaurants seront autorisés à rester ouverts jusqu'à 19h00 et à travailler le soir mais en proposant uniquement le service de livraison de repas à domicile.