Tunisie : Le Président Saïed confirme sa volonté de renforcer la coopération avec le Qatar

Le Prsident tunisien, Kas Saed a confirm sa volont de renforcer la coopration avec le Qatar.Ces propos ont t relays par l'Agence de presse du Qatar (QNA - Officiel) l'occasion de la visite dEtat actuelle du Prsident tunisien au Qatar, qui a dbut samedi et se termine lundi.Il a affirm l'existence d'une "forte volont, d'une dtermination sincre et d'un volontarisme commun entre le Qatar et la Tunisie afin de dvelopper la coopration entre les deux pays dans divers domaines, et de la faire progresser vers des horizons plus larges sous la perspective des relations bilatrales fortes et privilgies qui unissent les deux Etats".Outre cette perspective, la visite d'Etat que le Prsident tunisien effectue Doha, s'inscrit galement dans le cadre d'une srie de visites rciproques entre les dirigeants des deux pays, dont la plus rcente a t la visite de l'mir du Qatar en Tunisie en fvrier dernier.Le dirigeant tunisien a soulign qu' il "a t convenu que les commissions comptentes mixtes entre les deux pays poursuivront leurs travaux cet gard, et il est prvu qu'une runion de la commission mixte entre les deux pays se tienne au premier trimestre de l'anne prochaine pour discuter de la mise en uvre des nombreux accords, portant sur plusieurs secteurs, conclus entre les deux pays".Le Prsident Saed a aussi voqu "le niveau de coordination entre les deux pays sur diverses questions rgionales et internationales", et a dclar que "la question du terrorisme avait t aborde dans ses entretiens Doha, car il existe une approche commune entre les deux pays cet gard".Il a dailleurs expliqu dans ce contexte qu' "il existe une proposition conjointe entre le Qatar et la Tunisie pour tenir une confrence ou un dialogue islamo-occidental visant parvenir une meilleure comprhension et surmonter les obstacles engendrs la suite certaines oprations terroristes revendiques par des groupuscules extrmistes".Le Prsident tunisien a galement soulign le niveau de coordination et de rapprochement entre l'Etat du Qatar et la Tunisie sur les questions rgionales, et notamment concernant la situation en Libye.Il a dclar ce propos : "La solution la crise libyenne, telle quil la envisage il y a un an, est que la solution soit issue de partis inter libyens. Cest dailleurs ce qui sest actuellement cristallis aprs l'accord de cessez-le-feu et les dialogues qui se droulent en Tunisie pour parvenir un accord entre toutes les parties".Concernant la tendance de certains pays arabes normaliser leurs relations avec Isral, le Prsident tunisien a dclar qu'il n'tait "pas d'accord avec le terme normalisation, car c'est un mot qui n'existait pas auparavant et il est apparu aprs la signature des accords de Camp David", scellant la paix entre l'Egypte et Isral.Et dajouter : "Nous n'intervenons pas dans les affaires des États qui sont libres de faire leurs choix, mais pour moi, la question palestinienne est une question centrale mme si beaucoup avaient vainement tent de la retirer du cercle de proccupation du citoyen arabe, mais cette question demeurera la question tant fondamentale que centrale de la nation arabe et de la nation islamique."À l'occasion de l'organisation de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 par le Qatar, Kas Saed a exprim sa fiert du fait qu'un pays arabe puisse accueillir, pour la premire fois, cette Coupe du Monde.Il a dclar ce propos : "Gagner l'opportunit dorganiser la Coupe du monde dans un pays arabe n'a pas du tout t chose facile. Un certain nombre de pays arabes ont essay par le pass de gagner le privilge dorganiser la Coupe du monde, mais ils n'ont pas eu cette opportunit, par consquent, c'est l un honneur pour nous tous que le Qatar puisse accueillir cette Coupe du monde."Dans ce contexte, Kas Saed a affirm la volont de la Tunisie de contribuer accueillir cette Coupe du monde travers la coopration au niveau sportif entre les deux pays et la mise disposition des comptences tunisienne dont elle dispose dans ce domaine, et de tendre la main avec une volont sincre et une ferme dtermination afin de couronner de succs cet vnement mondial, organis pour la premire fois dans un pays arabe.*Traduit de larabe par Mounir Bennour