L’arbitrage international coûte trop cher à la Tunisie, qui ignore comment fonctionne ce système

Lundi 23 Decembre 2019



** Rcupration des avoirs dposs ltranger par la famille Ben Ali

** Affaire de la Banque franco-tunisienne

** Affaire du Plateau continental (Tunisie/Libye)

Preuve de cette ignorance : beaucoup de procdures darbitrage international ont cot chrement la Tunisie. Sans rsultats probants. De largent du contribuable jet par la fentre, en somme. Nous en citerons ici quelques exemples :Aprs la chute de Ben Ali, le 14 Janvier 2011, le gouvernement tunisien a rejet les offres dorientation sur la faon de rcuprer les avoirs spolis par la famille Ben Ali et dposs ltranger. Il a constamment cart les offres d'aides des cabinets d'avocats spcialiss, notamment Londres, qui possdent de solides antcdents en la matire, prfrant compter sur des faux experts tunisiens, gourmands, incomptents, et souvent lis des lobbys affairistes. Or, si seulement une partie de ces avoirs dposs ltranger tait rapatrie, cela aurait donn un coup de fouet la croissance conomique de la Tunisie.Le Conseil fdral Suisse a rendu public, le vendredi 13 dcembre 2019, sa dcision de prolonger dune anne de plus le blocage prventif des avoirs en Suisse de lancien prsident. Cela concerne un montant denviron de 60 millions de francs suisses, bloqus depuis 2011 titre prventif. Un blocage prolong plusieurs reprises. Mais les procdures judiciaires en cours contre Ben Ali et son clan tardent encore aboutir.Il sagit de la plus grande affaire de corruption de lhistoire de la Tunisie, selon lexpression mme du chef du gouvernement Youssef Chahed, qui est celle de la Banque franco-tunisienne (BFT), opposant le fonds dinvestissement hollandais ABCI lEtat tunisien.Reconnu coupable par le Centre International darbitrage pour le rglement des diffrends relatifs aux investissements (Cridi), li la Banque mondiale, notre pays risque dtre amen payer de lourdes dommages et intrts , ce qui a , on limagine, aura de trs lourde consquences sur les finances publique, dj trs mal en point, et linvestissement extrieur lui aussi la traine.Pire encore : la Tunisie, qui continue de grer tres mal cette affaire en continuant instrumentaliser sa propre justice, comme si cela pouvait tromper la communaut internationale, risque de perdre toute crdibilit en tant que pays respectant le droit international.Cette triste saga, qui remonte la fin des annes 1980, illustre les liens douteux existant en Tunisie entre les lobbys des corruptions, l'arrogance de certains affairistes et d'ineptie de tous les chefs de gouvernement, des ministres et des responsables de la Banque Centrale de Tunisie successifs, affichant un refus profond de se plier aux rgles de l'arbitrage international.Dans son diffrend avec la Libye sur la dlimitation du plateau continental dans le golfe de Gabs en 1982, la Tunisie a perdu laffaire face son voisin du sud. On savait que le golfe de Gabs possdait de riches gisements de ptrole et de gaz, mais le gouvernement tunisien tait convaincu de ses revendications et refusait d'tre dfendu par les meilleurs avocats internationaux qu'ils jugeaient trop coteux.Si davantage de procdures d'arbitrage international vont l'encontre de la Tunisie, notamment dans le secteur bancaire et celui des hydrocarbures, cela aggravera les dommages. Latteinte la rputation du pays en tant que lieu dinvestissement attrayant pour les entreprises internationales sera immense. Si cela se produisait, le mieux serait d'annuler les tournes internationales de promotion de la Tunisie en tant que lieu attractif pour les investissements trangers. Car ce serait coteux et inutile.