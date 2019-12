Tunisie : Le président Kaïs Saïed promet de satisfaire les revendications de la Révolution

Mardi 17 Decembre 2019



Le prsident tunisien, Kas Saed, a promis, mardi, de satisfaire les revendications de la Rvolution dans le cadre de la constitution et de la lgitimit constitutionnelle.Saed s'exprimait l'occasion de la clbration du 9me anniversaire de la Rvolution (17 dcembre-14 janvier) dans la Place du martyr Mohamed Bouazizi dans la ville de Sidi Bouzid (centre).Le 17 dcembre 2010 , le jeune Mohamed Bouazizi stait immol par le feu en signe de protestation contre linterdiction qui lui avait t faite de vendre des fruits et lgumes sur sa charrette."Malgr les complots qui se trament dans lombre, nous veillerons raliser toutes vos revendications", a ajout Saed."Vous avez revendiqu la libert et vous l'aurez, et vous avez revendiqu la dignit et vous l'aurez", a-t-il poursuivi."Certains provoquent des crises pour tenter de grer la leur. Il ny aura pas de place aux calomnies, parce que le peuple sait ce quil veut", a-t-il soulign.Le prsident tunisien a dplor les "tentatives visant lui faire endosser la responsabilit du dysfonctionnement des institutions politiques"."Jassumerai la responsabilit entire, mme si les institutions de lEtat ne fonctionnent pas convenablement. Les martyrs et les sacrifices des Tunisiens ne seront pas vains" a-t-il assur."Le 17 dcembre de chaque anne sera clbr Journe nationale de la Rvolution", a annonc le prsident de la Rpublique.Il a promis aux jeunes de la rgion de Sidi Bouzid, do est partie la premire tincelle de la rvolution, dy revenir prochainement pour annoncer une srie de projets porteurs demploi.A noter que l'acte de Bouazizi a lanc une vague de protestations qui se sont rapidement transformes en affrontements avec les forces de lordre dans les diffrentes villes du pays, contraignant Ben Ali de fuir , ce qui a permis douvrir par la suite les portes grandes ouvertes au processus dmocratique.