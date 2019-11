Orange Tunisie Lance Djingo el Damdoum, le premier Chatbot 100% Tunisien sur Facebook Messenger

Lundi 25 Novembre 2019



Communiqué de Presse -

Fidèle à sa promesse de constamment offrir à ses clients le meilleur de la technologie et leur faire bénéficier d’une expérience client incomparable, Orange, l’opérateur digital numéro 1 en Tunisie, lance « Djingo el Damdoum » le premier robot conversationnel (chatbot) intelligent 100% tunisien sur Messenger.100% tunisien car « Djingo el Damdoum » comprend le dialecte tunisien avec plusieurs variantes d’écriture (alphabet arabe, alphabet latin et en combinant l’alphabet latin avec des chiffres) et vous répond conformément au format que vous aurez utilisé.100% tunisien également car il a été conçu par les compétences internes d’Orange Tunisie en partenariat avec Hexastack, une startup tunisienne, spécialisée dans l’intelligence artificielle et accélérée par Orange Fab en 2019.Vous avez besoin d’informations sur les offres et les services d’Orange telles que les offres mobiles, les pass roaming, les offres internet pour la maison ou les services à valeur ajoutée ? Demandez-le simplement à Damdoum et il vous renseigne en un clin d’œil. Vous êtes en déplacement et vous cherchez une boutique Orange à proximité ? Demandez de l’aide à Damdoum et il vous orientera. Vous voulez consulter votre solde, acheter une option internet ou encore récupérer votre code PUK ? Damdoum vous permet d’effectuer la transaction en toute simplicité et toute sécurité.Orange Tunisie a également intégré le divertissement dans son chatbot dans la mesure où ce dernier vous donnera la météo, l’actualité du foot si vous le souhaitez et vous permettra de regarder la TV sur votre mobile.Damdoum est accessible directement via le compte Messenger d’Orange Tunisie ou en passant par la page Facebook officielle. Il sera tout le temps prêt à vous assister, s’améliora d’une façon continue grâce à l’Intelligence Artificielle et en incorporant de nouvelles fonctionnalités, et quand c’est nécessaire, il vous redirigera d’une façon fluide vers le service client digital.