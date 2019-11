Ooredoo et le Club Africain : Un renouvellement de l’engagement gagnant-gagnant

Mardi 12 Novembre 2019



Communiqué de Presse -

CA Mobile : Plus de 140 mille abonnés !

L’opérateur téléphonique Ooredoo Tunisie renforce son engagement dans le football tunisien en renouvelant son contrat de sponsoring avec le Club Africain pour les deux saisons 2019-2020 et 2020-2021.Ce contrat, d’une valeur de 5 millions de dinars (2,5 Million DT par saison), est d’une importance majeure pour le CA puisque l’opérateur va injecter Un Million de dinars aux caisses dès la signature.Partenaires depuis 2006, Ooredoo Tunisie et le Club Africain ont agrée de travailler conjointement sur un programme spécifique du centenaire du Club de Bab Jedid.A ce titre, Mansoor Al-Khater, Directeur général de Ooredoo Tunisie, a déclaré que : « Cette signature consolide notre partenariat avec un club centenaire ayant une des plus grandes bases populaires. Grâce à ce partenariat, Ooredoo soutiendra le Club Africain et sera toujours aux côtés de ses fans dans les prochaines compétitions ».De son côté, Abdessalem Younsi, président du CA, s’est félicité de ce partenariat : «Nous remercions Ooredoo Tunisie pour son soutien continu et sa confiance à notre club. C’est une nouvelle source de revenus pour le club de Bab Jedid qui nous permet de développer davantage nos capacités financières et d’améliorer la compétitivité de nos différentes disciplines sportives ».Rappelons que Ooredoo et le Club Africain ont lancé, depuis 2015, l’offre CA mobile qui compte aujourd’hui plus de 140 mille abonnés et dont le CA bénéficie de près de deux millions de dinars additionnels en commissions par an. Destinée aux supporters clubistes ainsi qu’à tous les clients intéressés par ses privilèges, ses tarifs attractifs et ses bonus, cette offre est disponible en migration via le code *1920# pour les lignes Ooredoo ou via la portabilité pour les lignes des autres opérateurs.