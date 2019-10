Tunisie/Législatives : Taux de participation de 41.32% à l'intérieur et de 16.4% à l'étranger

Dimanche 06 Octobre 2019



AA -

Tunis/Adel Thabti - L'Instance suprieure indpendante pour les lections (ISIE) a annonc, dimanche soir, que le taux de participation aux lections lgislatives tunisiennes a atteint 41.32% l'intrieur et 16.4% l'tranger.C'est ce qui ressort de la confrence de presse tenue par l'ISIE dans la capitale Tunis, aprs la fermeture des bureaux de vote.Des donnes publies par l'institut de sondage SIGMA Conseil (priv) ont montr que le mouvement d'Ennahdha arrive en tte des rsultats avec 17.5% des voix, suivi par le parti du candidat la prsidentielle dtenu, Nabil Karoui, "Au cur de la Tunisie" avec 15.6%.Plus de 15 mille candidats se disputent les 217 siges du Parlement dans ces lections. Treize mille bureaux de vote, rpartis sur 4567 centres de vote et 33 circonscriptions lectorales, en Tunisie et ltranger, ont t concerns par ce scrutin, dont la scurisation a t assure par 70 mille agents de police, selon le ministre de lintrieur.Le prochain Parlement sera le second tre lu dmocratiquement depuis la Rvolution de 2011.La Tunisie aura un nouveau rendez-vous lectoral le 13 octobre courant, date de la tenue du second tour des lections prsidentielles, qui verra sopposer Nabil Karoui, candidat de Au Cur de la Tunisie , au candidat indpendant, Kas Saed.Les lections prsidentielles et lgislatives en Tunisie, sont une nouvelle tape dans le processus dmocratique que vit le pays. La Tunisie reprsente une exception, en comparaison avec dautres pays arabes ayant connu des rvolutions populaires qui ont eu raison des rgimes au pouvoir lpoque, tels que lEgypte, le Ymen et la Libye.