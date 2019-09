Tunisie / Présidentielle : ouverture des bureaux de vote

Dimanche 15 Septembre 2019



AA -

Les bureaux de vote de l’élection présidentielle en Tunisie ont ouvert leurs portes, dimanche à 8 heures du matin (heure locale à Tunis, 7h GMT).Après le retrait, vendredi, des deux candidats, Mohsen Marzouk et Slim Riahi, en faveur du candidat et ministre de la Défense, Abdelkrim Zbidi, au total 24 candidats sont, encore, en lice pour la course à Carthage.Les 24 candidats représentent l’intégralité du spectre politique tunisien, avec des Indépendants, deux membres de l’actuel Gouvernement et plusieurs leaders de formations politiques.D’après les données de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections en Tunisie (ISIE), 7 millions 155 mille électeurs sont autorisés à voter au cours de ce scrutin présidentiel.Ils disposent de 13 mille bureaux de vote répartis sur 4567 centres électoraux et 33 circonscriptions électorales en Tunisie et à l’étranger.Plus de 4500 observateurs des organismes locaux de la société civile et 300 observateurs internationaux ont été accrédités à suivre et contrôler le scrutin présidentiel tunisien.Il s’agit du 11ème scrutin présidentiel depuis l’indépendance de la Tunisie en 1956 et du deuxième depuis la révolution de 2011.