Tunisie – Présidentielle : aucun candidat n'est certain d'obtenir les 50%

Dimanche 15 Septembre 2019



AA -

Éparpillement des voix

Aprs l'lection de l'Assemble Constituante d'octobre 2011, les lgislatives et Prsidentielle de 2014 et les municipales de 2018, la Tunisie post Ben Ali, s'apprte aujourd'hui vivre son cinquime scrutin dmocratique o la mosaque du peuple -du moins celui qui se dplacera aux urnes- s'exprimera pour dcider de celui qui occupera, pendant cinq ans le palais de Carthage.Il est toutefois une quasi-certitude: les lecteurs devront retourner dans, probablement, trois semaines, (tout dpendra du nombre des recours ventuels et de leur examen) pour dpartager les deux candidats qui arriveront en tte, aucun des 26 prtendants n'tant pressenti dpasser les 50% de voix ncessaires une victoire ds le premier tour. Loin de l...Malgr la campagne de sensibilisation mene par l'Instance suprieure indpendante pour les lections (ISIE) et par des associations et des ONG qui a abouti, sur prs d'un million et demi de nouveaux inscrits, ce qui porte le nombre des ayants droit effectif au vote 5.370.000 sur les prs de 7.700.000 possibles, on ne s'attend pas ce que le taux de participation atteigne des sommets.En effet, une bonne partie des Tunisiens, dsabuse par la chute de son pouvoir d'achat, la persistance du chmage, la monte de la dlinquance et du crime, la rsistance de la corruption, a perdu confiance dans les dcideurs et, en plus gnral, dans la classe politique classique et les partis ou mouvements qui la reprsentent, mme si certains ont peine quelques petites annes d'existence.Cela a ouvert la porte l'mergence d'une nouvelle classe compose d'indpendants de tout bord et de dissidents qui, sous ou sans la bannire d'un parti fond la hte, ont rvl leurs prtentions prsidentielles, plusieurs pour les lgislatives aussi.En francs-tireurs et exploitant une situation dgrade, ils n'hsitent pas lancer des promesses populistes qui dpassent, parfois, les prrogatives limites du chef d'Etat d'un pays dont le rgime est hybride et davantage parlementaire que prsidentiel.Certains ont quand-mme trouv coute et figurent, dsormais, parmi les favoris.La premire consquence a consist en l'clatement des blocs habituels.L'exemple type vient des candidats dobdience islamique, o Abdelfattah Mourou, le candidat officiel d'Ennahdha est concurrenc par pas moins de quatre noms de la mme tendance rfrentielle.Idem pour ce qui est appel famille progressiste dmocrate.Cela a, d'ailleurs, pouss des associations centristes lancer un appel -tardif- aux candidats de ce bord choisir un seul prtendant pour viter un parpillement des voix qui sera une donne relle et invitable de ce scrutin.Le dsistement de Mohsen Marzouk et de Slim Riahi au profit dAbdelkrim Zbidi ne risque pas de changer grand-chose aux rsultats.La deuxime consquence est rvle par tous les sondages secrets qu'il est interdit de publier mais auxquels pratiquement toutes les parties recourent, ne donnent aucun candidat dpassant le seuil des 15 - 16% des voix.Trs loin des 50%, qui viteraient, comme nous le disions plus haut, un deuxime tour.Il est enfin des questions essentielles auxquelles on a aura des dbuts de rponses en cours de journe et ce soir et qui se rapportent essentiellement sur le taux de dsistement, sur le droulement scuritaire du scrutin auquel le ministre de l'Intrieur consenti 50.000 policiers, sans compter les militaires, sur les irrgularits et autres infractions que les milliers d'observateurs locaux et internationaux (la seule Union gnrale des travailleurs tunisiens en a plac 4000) ne manqueront pas de relever et, au moins, sur les premires tendances relatives aux possibles vainqueurs que les Tunisiens viennent juste de commencer cocher les noms (8H, heure tunisienne).D'ici 18H, les jeux seront faits.