Le massacre de Tunisair continnue

Lundi 09 Septembre 2019



J'ai toujours dit qu'un plafond de verre se trouve au-dessus de Tunisair , qui consiste à l'empêcher à tout prix d'atteindre les 4 millions de passagers annuels , du coup dès qu'elle s'en approche , ce qui était déjà le cas l'année dernière , tout est fait pour ralentir sa croissance.En 2018 tout laissait pourtant croire que le seuil des 4 millions de passagers , ( avec lequel Tunisair flirte depuis une bonne vingtaine d’années maintenant ) , serait atteint , et comme par hasard dans la dernière ligne droite la croissance du trafic a baissé comme par enchantement.Le dernier stratagème consiste tout simplement à priver Tunisair d'un bon tiers de sa flotte nominale pour l'obliger à annuler des centaines de vols sur une période de plusieurs mois , bien entendu en pleine haute saison.Pourtant nous sommes en pleine période de boum , de reprise touristique , et avec un trafic aérien qui globalement est en progression cette année encore sur l'ensemble de nos aéroports.Les faits continuent de me donner raison et nos dirigeants et responsables continuent à tout faire pour couler Tunisair , qui ne peut même pas se "rattraper" sur la qualité de son service , (que ce soit à bord des avions ou les tarifs) , qui se détériore également de manière inexorable .Des mains étrangères veulent à tout prix priver la Tunisie des bienfaits de l'OPEN-SKY , et ces mêmes mains veulent également détruire ce qui nous reste , en l'absence de cet OPEN-SKYMais malgré cela la Tunisie a encore de très beaux restes et est toujours bien classée en matière de trafic aérien international.Avec l'OPEN-SKY , la Tunisie a le potentiel de devenir à nouveau et encore plus que par le passé un mastodonte du transport aérien et du tourisme avec un effet d'entraînement sur toute notre économie.Cela nos concurrents le savent et en ont une peur bleue.Aujourd’hui , en 2019 , en l’état des choses , les aéroports tunisiens accueilleront tout de même , d’après mes projections , plus de passagers que la Tunisie ne compte d’habitants , et ce n’est pas une première.Si nous n’étions que 100 000 habitants cela ne serait pas significatif , mais avec une population d’un peu moins de 12 millions , accueillir un peu plus en passagers cela commence déjà à être une prouesse , en tous cas au moins à l’échelle africaine.Avec l’OPEN-SKY , la Tunisie peut s’attendre à tripler l’activité de ses aéroports d’ici les 10 prochaines années.Pour terminer , L'INCOMPETENCE de Messieurs MNAKBI et MIAOUI , n'est plus à prouver.JE CONSIDERE QUE JE SUIS DONC EN DROIT D’EXIGER LEUR DEMISSION IMMEDIATE.J’appelle l’ensemble des Tunisiens à en faire de même.J’appelle également à la démission du Ministre des Transports.Nul ne peut prétendre , avec un bilan aussi calamiteux , conserver son poste.