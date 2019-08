Tunisie : Marzouki annonce son intention de se présenter à l'élection présidentielle

Mardi 06 Août 2019



AA -

Tunis/Yosra Ouanes - L'ancien prsident tunisien, Mohamed Moncef Marzouki, a annonc, mardi, son intention de se prsenter l'lection prsidentielle anticipe prvue l'automne prochain.Marzouki a dclar dans une interview accorde la radio prive "Diwan FM" qu'il a reu les recommandations de dix dputs au Parlement et qu'il prsenterait sa candidature dans les prochains jours.Plus tt dans la journe de mardi, la coalition "Une autre Tunisie" (Touns Okhra) a affirm soutenir la candidature de l'ancien prsident Moncef Marzouki l'lection prsidentielle anticipe programme pour le 15 septembre prochain.La coalition "Une autre Tunisie" regroupe le mouvement Al Harak (auquel appartient Marzouki) et Wafa et plusieurs indpendants, qui a t lance en mai dernier pour participer aux lections lgislatives et prsidentielle.La coalition a indiqu, mardi dans un communiqu, qu'aprs concertation entre ses ttes de listes candidates aux lections lgislatives, il a t convenu, l'unanimit d'appuyer la candidature de Marzouki (74 ans).Les composantes de la coalition ont toutes exprim leur disposition coordonner et cooprer avec les diffrents acteurs politiques et autres parties qui soutiennent ce choix, rapporte l'agence de presse tunisienne (TAP, Officiel).Cependant, Marzouki a dclar, dans une interview accorde la radio prive Mosaique FM "quil annoncera mercredi sa dcision finale de se prsenter cette chance lectorale.