Etats-Unis : 9 morts dans le crash d'un avion à Hawaii

Samedi 22 Juin 2019



Neuf personnes ont péri, samedi, dans le crash d'un avion sur les côtes de l'île d’Oahu dans l’État d’Hawaï aux États-Unis (sud).L'agence américaine Associated Press a rapporté, citant le porte-parole du département des transports d’Hawaï, Tim Sakahara, que "l'avion bimoteur s'est écrasé vendredi près de l'aérodrome de Dillingham.Il a ajouté que les neufs passagers se trouvant à bord ont péri et qu'il n'y a aucun survivant.Le commandant de l'équipe des sapeurs-pompiers de Honolulu, Manuel Neves, a déclaré que l'avion a été ravagé par le feu à leur arrivée, selon la même source.Aucune information n'a été donnée concernant le timing du crash, ou s'il s'agissait d'un accident au moment de l'atterrissage ou du décollage. Les autorités n'ont pas dévoilé les causes du crash, ni les identités des victimes jusqu'à 7h30 GMT.