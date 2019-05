Tunisie:Coup d'envoi du pèlerinage juif de la Ghriba

Mercredi 22 Mai 2019



AA -

Les célébrations officielles du pèlerinage à la synagogue de la Ghriba sur l’île de Djerba, au sud de la Tunisie, ont démarré mercredi.Ces célébrations se poursuivront jusqu’à la journée de jeudi avec la participation de plusieurs ministres tunisiens, de personnalités religieuses et d’artistes tunisiens et étrangers. Le pèlerinage des juifs se poursuivra jusqu'à la fin de la semaine.Un important dispositif de sécurité a été déployé pour assurer la sécurité des pèlerins et des visiteurs.René Trabelsi, ministre tunisien du Tourisme, de confession juive, a déclaré qu' "à travers le pèlerinage de la Ghriba, la Tunisie adresse un message de paix au monde entier, on peut vivre ensemble en dépit des différences religieuses".Trabelsi a ajouté que cette année, le pèlerinage de la Ghriba se distingue par le fait que des centaines de juifs effectuent leur retour en Tunisie après des années sans pèlerinage.Entre 7 000 et 8 000 visiteurs en provenance de France, d’Israël, des États-Unis, de Grande-Bretagne, de Russie et d’autres pays sont attendus à Djerba pour prendre part aux rites religieux et autres manifestations culturelles qui dureront deux jours, prévoit le président du comité de cette synagogue, la plus ancienne d’Afrique, Perez Trabelsi.En septembre 2002, un attentat perpétré à l’aide d’un camion citerne contre la synagogue de la Ghriba avait porté un coup dur au tourisme tunisien. Revendiqué par Al Qaïda, il avait fait 20 morts dont 14 touristes allemands.Pour l’année en cours, le ministre table sur un record de neuf millions de touristes, après un début prometteur enregistré durant les quatre premiers mois (+2,4 millions de touristes, en augmentation de 14,5%).