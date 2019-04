Tunisie : Caïd Essebsi s’entretient avec une délégation du Congrès américain sur la crise libyenne

Samedi 20 Avril 2019



AA -

Le prsident tunisien, Bji Cad Essebsi, sest entretenu avec une dlgation du Congrs amricain au sujet de lvolution de la situation en Libye.Un communiqu de la prsidence tunisienne a affirm que Cad Essebsi a reu au palais prsidentiel de Carthage une dlgation du Congrs amricain, mene par le prsident de la commission judiciaire, le snateur Lindsay Graham. Le ministre tunisien des Affaires trangres, Khemaies Jhianoui a assist cet entretien.Le prsident tunisien a indiqu que son pays observe de trs prs lvolution de la situation en Libye et son impact sur le peuple libyen et la stabilit de la Tunisie.Il a, ainsi, assur que la Tunisie a toujours incit les parties au conflit libyen prendre en considration lintrt national libyen et poursuivre les ngociations et le dialogue sous la supervision des Nations Unies. Lobjectif est de parvenir une rsolution politique, globale et durable garantissant lunit et la stabilit de la Libye.Les Affaires trangres tunisiennes ont, ainsi, affirm, vendredi, quelles dploient les efforts ncessaires pour la tenue dune runion des ministres des Affaires trangres de la Tunisie, de lAlgrie et de lEgypte. Lobjectif et de mettre fin lescalade de violence en Libye et la reprise des ngociations.La dlgation du Congrs amricain a, pour sa part, exprim lintrt amricain pour le succs de lexprience dmocratique tunisienne en insistant sur la solidit des relations amricano-tunisiennes. La partie amricaine a affirm que la Tunisie dispose dun rle stratgique dans le maintien de la stabilit de toute la rgion.