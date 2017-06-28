مسؤول قطري: سنلجأ لمكتب محاماة سويسري للمطالبة بتعويضات عن الاضرار الناتجة عن ''الحصار'' المفروض علينا من جيران خليجيين

وقال علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر في مؤتمر صحافي إن بلاده سترفع دعاوى قضائية ضد السعودية والامارات والبحرين.
واوضح المري انه سيتم التنسيق مع “المتضررين من العقوبات” لرفع الشكاوى وان على الدول الخليجية الثلاث “تعويض اضرار” من تاثروا بالعقوبات. واوضح انه سيتم رفع شكاوى امام محاكم الدول الثلاث واخرى امام محاكم دولية في أوروبا.
ويملك العديد من القطريين املاكا في الدول الخليجية الثلاث ويديرون اعمالا فيها.
ورفض المري الافصاح عن مكتب المحامين السويسري الذي سيتم اللجوء اليه وقال انه سيتم قريبا نشر بيان بهذا الخصوص.
Publié le:2017-06-28 21:13:39
Par:Elmejri (Switzerland ) Par Mobile
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