رفض الإفراج عن رئيس حركة النهضة بالنيابة منذر الونيسي

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رفضت دائرة الاتهام بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب يوم الخميس 16 ماي 2024 طلب الافراج عن رئيس حركة النهضة بالنيابة منذر الونيسي مع إحالته على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس.



الونيسي موقوف منذ شهر سبتمبر لسنة 2023، على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ''التسريبات الصوتية'' وعلاقته الشخصية بعدد من رجال الأعمال المتنفذين ووجهت له تهمة عدم الاعلام عن ارتكاب جرائم ارهابية وربط الصلة مع أطراف أجنبية للإضرار بمصالح الدولة التونسية.