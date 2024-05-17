زغوان: نسبة إنتاج الحبوب للموسم الحالي قدرت بـ44 بالمائة من معدل الانتاج الجهوي للسنوات الخمس الأخيرة (المندوب الجهوي للفلاحة )

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قدرت مصالح المندوبية الجهوية للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بزغوان، نسبة إنتاج الحبوب للموسم الحالي بـ 44 بالمائة من معدل الإنتاج الجهوي للسنوات الخمس الأخيرة والمقدر بحوالي 850 ألف قنطار، وفق ما ذكره المندوب الجهوي للفلاحة فيصل قطعة لصحفي "وات"

وأوضح المندوب الجهوي في هذا الإطار، أن المساحة الجملية لزراعات الحبوب، بلغت هذا الموسم 62 ألف هكتار، منها 42 ألف هكتار ذات إنتاج متوسط، وتم استغلال وتحويل 20 هكتارا إلى أعلاف، نظرا لضعف مردوديتها.

وأكد أن الجهة على أتم الاستعداد لاستقبال موسم الحصاد، حيث قامت مصالح المندوبية بالتعاون مع المعهد الوطني للزراعات الكبرى والإدارة الجهوية للحماية المدنية، بتنظيم يوم إعلامي جهوي لفائدة الفلاحين حول تعديل وصيانة آلات الحصاد البالغ عددها 170 الة، وكيفية الوقاية من الحرائق وتأمين صابة الحبوب، بالإضافة إلى تعهد مصالح التجهيز بتهيئة المسالك الفلاحية لتسهيل نقل المنتوج والتوقي من الحرائق، واشار إلى أن مراكز الخزن الثمانية بالجهة بسعة 450 ألف قنطار، كافية لتأمين إنتاج الحبوب لهذا الموسم