حريق في احد المصانع ببن عروس ....

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نشب صباح اليوم حريق بمصنع طلاء ببن عروس وقد توجهت فرق الحماية المدنية بالجهة على جناح السرعة لاطفائه ولا تزال المجهودات حثيثة ومتواصلة السيطرة عليه واخماده...