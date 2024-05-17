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حريق في احد المصانع ببن عروس ....

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Publié le Vendredi 17 Mai 2024 - 08:39 قراءة: 0 د, 8 ث
      
نشب صباح اليوم حريق بمصنع طلاء ببن عروس وقد توجهت فرق الحماية المدنية بالجهة على جناح السرعة لاطفائه ولا تزال المجهودات حثيثة ومتواصلة السيطرة عليه واخماده...


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