الدوحة: أعمال البناء بمنشآت كأس العالم '' قطر 022'' تسير بشكل طبيعي كما هو مخطط لها

Jeudi 15 Juin 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-06-15 17:19:27

- أكدت اللجنة العليا للمشاريع والإرث أن أعمال البناء لمنشآت كأس العالم قطر 2022 تسير بشكل طبيعي كما هو مخطط لها وأنه لا يوجد أي تأثير على سير العمل بهذه المشاريع نتيجة الأزمة التي صنعتها بعض دول الجوار بإغلاق حدودها البرية والبحرية والجوية مع قطر .وقال المهندس غانم الكواري المدير التنفيذي لإدارة المنشآت الرياضية باللجنة العليا في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ وعدد من وكالات الأنباء ووسائل الإعلام العالمية بموقع ملعب البيت بمدينة الخور أحد منشآت كأس العالم 2022 اليوم إنه لا يوجد أي تأثير نهائيا على سير العمل في أي من الملاعب التي ستستضيف نهائيات كأس العالم بقطر بعد الأزمة الدبلوماسية الحالية .اضاف "أستطيع أن أؤكد للجميع أنه لا تأثير مطلقا على سير العمل بمنشآت المونديال وأن الأعمال تسير كما هو مخطط لها".وأوضح الكواري أن ملعب البيت على سبيل المثال يجري فيه العمل على قدم وساق وقد "وصلنا إلى مراحل متقدمة جدا في المشروع وحسب الخطة الموضوعة من قبل حيث تم الانتهاء من حوالي 45 في المائة من المبنى الرئيسي للاستاد الذي سيتم الانتهاء منه كاملا أواخر عام 2018 .وشدد على أنه وحسب الخطط الموضوعة من قبل اللجنة العليا للمشاريع والإرث من بداية العمل أنه يتم توفير البدائل لكل شيء ومنها المصادر التي نجلب منها المواد الأولية ومواد البناء وغيرها من المستلزمات اللازمة لعملية إنشاء المشروع وأنه منذ اندلاع الأزمة الدبلوماسية تم بالفعل توفير المصادر البديلة من مناطق أخرى حتى لا يتأثر العمل في المشروع .وأكد الكواري "اعتمادنا لم يكن على المنفذ البري فقط في استيراد المواد اللازمة لعملية الإنشاء وإنما اعتمادنا كان أكثر على الموانئ البحرية والجو وكنا نستورد بعض المواد عن طريق المنفذ البري ولكن الغالبية العظمى تأتينا عن طريق البحر .وأضاف أن المشروعات القائمة حاليا يتواصل فيها العمل حيث نستخدم المواد الموجودة لدينا والتي تصنع عندنا ولدينا أيضا مواد كانت مخزنة بجانب ما يتم استيراده حاليا عن طريق الموانئ البحرية .ر/ زهو