كأس العالم للسيدات: الفيفا يبحث امكانية زيادة عدد المنتخبات الى 48 منتخبا

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6366378e9905e5.28975738_onihjkgqmfelp.jpg width=100 align=left border=0>

أفادت تقارير اعلامية متخصصة اليوم الخميس ان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يدرس إمكانية رفع عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم للسيدات إلى 48 منتخبا استجابة إلى طلب بعض الاتحادات الأعضاء في الهيئة الدولية.

وبهذا الخصوص ذكرت شبكة ' ذي اتليتيك' ان آخر زيادة في عدد الفرق المشاركة في البطولة من 24 فريقا إلى 32 فريقا تقرر في جويلية 2019 بعد البطولة التي أقيمت في فرنسا في ذلك العام ودخل حيز التنفيذ في كأس العالم 2023 في أستراليا ونيوزيلندا.

وأكدت الفيفا أن بطولة 2027 في البرازيل ستضم 32 منتخبا مرة أخرى لكن الاتحاد الدولي لكرة القدم يبقى منفتحا على إمكانية زيادة عدد المنتخبات بما يتماشى مع بطولة الرجال التي تمت زيادة عدد فرقها إلى 48 منتخبا في كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وقال جياني إنفانتينو رئيس"فيفا" في مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم في بانكوك في وقت سابق من هذا العام إن هيئته ستعمل على ذلك.



...



و يوفر توسيع كأس العالم للسيدات إلى 48 فريقا فرصا محتملة لنمو اللعبة النسائية في كل من عالم كرة القدم وعالم الأعمال خاصة بعد ان اثمر التوسيع السابق للبطولة الكبرى إلى 32 فريقا في أستراليا ونيوزيلندا في عام 2023 عن واحدة من أكثر نسخ البطولة إثارة مع وجود كثير من الملاعب المكتظة ومناطق المشجعين في البلدين.

وقد تكون المكافآت الأكبر في الجانب التجاري خصوصا مع تطلع كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى تقديم عروض لاستضافة نسخة 2031 أو 2035.





