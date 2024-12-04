سوق إيكولوجي تضامني لتعزيز وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة والمنتجات الحرفية و الطبيعية من 6 الى 8 ديسمبر

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ينتظم من 6 إلى 8 ديسمبر الجاري بالمركب الثقافي والرياضي بالمنزه السادس، موسم الحفلات وهو سوق إيكولوجي تضامني يهدف إلى تعزيز وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة والمبدعين في مجال المنتجات الحرفية و الطبيعية.



وتهدف التظاهرة الى توعية الجمهور بضرورة اتباع نمط حياة صحّي ومتوازن من خلال استهلاك منتجات ذات فوائد طبيعية، كما تمثل فرصة لإظهار التضامن من خلال جمع التبرعات لصالح منظمات المجتمع المدني.





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ويشارك في السوق عارضين من مختلف الولايات لتمثيل تراث ومنتجات مناطقهم على غرار رمان تستور ومشتقاته، وزيت الزيتون الوسلاتي، والعسل القيرواني، وتمور توزر ومشتقاتها، وهريسة وتوابل وماء زهر نابل، وجبن باجة.



كما يشارك حرفيون من مجالات متعددة أهمها المنتجات الغذائية الطبيعية أو العضوية ومنتجات التجميل الطبيعية أو العضوية إضافة إلى منتجات الزينة (فخارو سيراميك) والأثاث ومنتجات النسيج اليدوية، والمجوهرات والمنتجات والملابس المصنوعة من الألياف الطبيعية وغيرها.



كما ستقام عُروض طبخ وورشات لصنع الشموع المعطرة و صنع الفخار وغيرها.



كما يتضمن البرنامج ورشة توعية بأهمية إعادة الرسكلة وورشة بستنة وزراعة موجّهة للصغار والكبار وورشة لتحضير وجبات خفيفة صحيّة .

