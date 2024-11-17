دورة اتحاد شمال افريقيا المؤهلة لنهائيات كأس افريقيا للأمم لأقل من 17 سنة: المنتخب التونسي يتعادل مع نظيره المغربي 2 - 2

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تعادل المنتخب التونسي لكرة القدم للأقل من 17 سنة، اليوم الأحد بالدار البيضاء، مع نظيره المغربي بنتيجة 2 - 2 ضمن منافسات الجولة الثالثة لدورة اتحاد شمال افريقيا المؤهلة لنهائيات كأس افريقيا للأمم 2025.



وافتتح زياد باها النتيجة للمنتخب المغربي في الدقيقة 31 قبل أن يعدل سيف الدين الحاج عبد الله للمنتخب التونسي في الدقيقة 35.





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وفي الشوط الثاني ضاعف المنتخب المغربي النتيجة في الدقيقة 68 عبر اللاعب آدم جوت، قبل أن يتوفق المنتخب التونسي في ادراك التعادل في الوقت بدل الضائع ( 90+3) عن طريق أمين الله التواتي.

وعلى اثر هذه النتيجة عزز المنتخب التونسي صدارته في جدول الترتيب برصيد 7 نقاط، متقدما على المغرب برصيد 4 نقاط، ثمّ مصر برصيد 3 نقاط، فيما تتقاسم ليبيا والجزائر المركز الرابع بـدون نقاط.



وفي ما يلي تذكير بالنتائج الحاصلة والترتيب:



الجولة الأولى: الاثنين 11 نوفمبر 2024

الجزائر 0 - 1 تونس

المغرب 5 - 1 مصر



الجولة الثانية: الخميس 14 نوفمبر 2024

مصر 2 - 1 الجزائر

تونس 2 - 1 ليبيا



الجولة الثالثة: الأحد 17 نوفمبر 2024

المغرب 2 - 2 تونس

ليبيا - الجزائر ( 20:00 س)



الجولة الرابعة: الأربعاء 20 نوفمبر 2024

تونس - مصر (17:00 س)

المغرب - ليبييا (20:00 س)



الجولة الخامسة: السبت 23 نوفمبر 2024

المغرب - الجزائر (18:00 س)

مصر - ليبيا (18:00)



الترتيب ن ل الفارق

1- تونس 7 3 +2

2- المغرب 4 2 +4

3-مصر 3 2 -3

4-ليبيا 0 1 1-

5- الجزائر 0 2 -2