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دورة اتحاد شمال إفريقيا لأقل من 20 سنة: المنتخب التونسي ينهزم أمام نظيره المغربي 2 - 1

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Bookmark article    Publié le Dimanche 17 Novembre 2024 - 18:34 قراءة: 0 د, 54 ث
      
انهزم المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم لأقل من 20 سنة أمام نظيره المغربي 2 - 1 اليوم الاحد ضمن مباريات الجولة الثانية لدورة اتحاد شمال إفريقيا المقامة بمصر والمؤهلة إلى نهائيات كأس أمم افريقيا 2025.


وبادر المنتخب التونسي بالتهديف منذ الدقيقة الأولى عبر اللاعب خليل العياري، قبل أن يحرز المنتخب المغربي هدفين عن طريق معاذ الضحاك في الدقيقة 49 ورضا العلاوي في الدقيقة 71.
...

وكان المنتخب التونسي قد استهل مشواره في الدورة بالفوز يوم الخميس الماضي على نظيره الليبي بنتيجة 2-1.
ويتبارى المنتخب التونسي في الجولة الثالثة مع المنتخب الجزائري يوم الجمعة القادم على أن يخوض مقابلته الأخيرة في الدورة يوم 26 نوفمبر ضد المنتخب المصري.
ويتأهل في أعقاب الدورة صاحبا المركزين الأول والثاني إلى النهائيات القارية.


وفي ما يلي تذكير بنتائج المباريات والترتيب

الأحد 17 نوفمبر 2024
تونس 1 - 2 المغرب
مصر - الجزائر (تقام لاحقا)

الخميس 14 نوفمبر 2024
تونس 2 - 1 ليبيا
المغرب 2 - 1 مصر

الترتيب ن ل
1- المغرب 6 2
2- تونس 3 2
3- مصر 0 1
- ليبيا 0 1
5- الجزائر - -



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