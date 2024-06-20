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الرابطة1- النادي الصفاقسي يتعادل مع الترجي الرياضي ويضمن المشاركة في مسابقة كأس الاتحاد الافريقي

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Publié le Jeudi 20 Juin 2024 - 20:16 قراءة: 1 د, 11 ث
      
حسم التعادل السلبي لقاء النادي الرياضي الصفاقسي وضيفه الترجي الرياضي التونسي، اليوم الخميس، في اطار الجولة الختامية من منافسات مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وصعد النادي الصفاقسي بفضل هذا التعادل الى المركز الثالث رغم تساويه في النقاط مع الملعب التونسي (13 نقطة لكل منهما) وذلك بفضل اسبقية نادي عاصمة الجنوب على مستوى فارق الاهداف في مرحلة الذهاب.

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وبذلك ضمن ابناء المدرب محمد الكوكي المشاركة في كاس الكنفدرالية الافريقية لكرة القدم الموسم القادم.

وكان الاتحاد المنستيري تاكد امس من انهاء الموسم في المركز الثاني المؤهل الى كاس رابطة الابطال الافريقية خلف الترجي الرياضي التونسي بطل الموسم وصاحب البطاقة الاولى لرابطة الابطال.

وفي ما يلي نتائج الجولة الختامية، وترتيب مرحلة التتويج:

الخميس 20 جوان 2024
ملعب الطيب المهيري بصفاقس
النادي الرياضي الصفاقسي صفر
الترجي الرياضي التونسي صفر

الاربعاء 19 جوان 2024
ملعب حمادي العقربي برادس ( دون حضور الجمهور)
النادي الافريقي صفر
النجم الساحلي صفر
ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير
الاتحاد المنستيري 1 احمد الجفالي (9)
الملعب التونسي 1 يوسوف اومارو (44)
 
الترتيب ن ل ف ت ه له عليه
1- الترجي الرياضي التونسي 24 10 6 3 1 13 7
2- الاتحاد الرياضي المنستيري 16 10 3 5 2 8 5
3- النادي الرياضي الصفاقسي 13 10 2 6 2 6 5
4- الملعب التونسي 13 10 1 8 1 5 5
5- النجم الرياضي الساحلي 10 10 0 7 3 4 7
6- النادي الافريقي 9 10 1 5 4 4 11



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