الميناء التجاري بجرجيس يستقبل اولى رحلات عودة ابناء تونس المقيمين بالخارج

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ارست الباخرة قرطاج، في توقيتها المحدد على الساعة الثامنة صباحا، بالميناء التجاري بجرجيس من ولاية مدنين، في رحلة هي الاولى في هذه الصائفة، معلنة عن انطلاق موسم عودة ابناء تونس المقيمين بالخارج الى ارض الوطن.



وكان على متن الرحلة القادمة من ميناء مرسيليا 839 مسافرا و427 عربة توفرت كل الظروف لاستقبالهم ولتامين خدمات واجراءات العبور بطريقة سلسة وناجعة حيث تجنّد كل المتدخلين في الميناء من اجل ان يلتحق كل المسافرين بعائلاتهم لقضاء عيد الاضحى، وفق مدير الميناء انيس الزناد .





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ويستقبل الميناء ابناء تونس العائدين من الخارج، وقد تهيأت به كل الامكانيات اللوجستية والبشرية من اجل عودة مريحة منذ الوصول الى ارض الوطن، وذلك باستعدادات مسبقة لمختلف المتدخلين من حيث العناية بالنظافة والجمالية وتعزيز الميناء بتجهيزات جديدة ومنها اضافة الة سكانير ثانية فثالثة وفرتها ادارة الديوانة التونسية، وفق الزناد.



وسيؤمن الميناء التجاري بجرجيس طيلة هذه الصائفة 9 رحلات بحرية للمسافرين سيكون موعد ثاني رحلة قدوم يوم 8 جويلية المقبل والثالثة يوم 23 جويلية ليكون تاريخ رابع رحلة يوم 8 اوت واخر رحلة قدوم من ميناء مرسيليا يوم 16 سبتمبر، و ستخصص رحلة قدوم واحدة من ميناء جنوة الايطالي يوم 23 اوت .



اما رحلات المغادرة نحو ميناء مرسيليا ستنطلق اولاها يوم 8 اوت والثانية يوم 23 اوت واخرها يوم 16 سبتمبر، وبذلك يبلغ عدد الرحلات الجملية للمسافرين 6 رحلات قدوم و3 مغادرة مع مساعي حثيثة لتعزيز عدد الرحلات مع الشركة التونسية للملاحة.

يذكر ان انطلاق رحلات المسافرين عبر الميناء التجاري بجرجيس، جاء ليحقق حلما ومطلبا شعبيا طالما دافع عنه ابناء معتمدية جرجيس والجنوب لتنشيط حركية الميناء الذي يمتلك امكانيات كبرى ولسلامة ابناء تونس العائدين من الخارج وتجنيبهم عناء الطريق ومخاطرها ليؤمن في سنته الاولى نحو 3 الاف مسافر سنة 2017 ليصل في السنة الماضية الى 12 الف مسافر.

وتتواصل من جهة اخرى الجهود لاستقبال الميناء للرحلات البحرية السياحية، وفق ما صرح به مسؤول في ورشة عمل حول ميناء جرجيس في اطار دراسة اعداد المخطط المديري للموانئ البحرية التونسية في افق 2040.