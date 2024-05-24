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اضطراب الحركة الجوية في مطار اورلي بسبب اضراب مراقبي الجو خلال نهاية الأسبوع

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Publié le Vendredi 24 Mai 2024 - 20:07 قراءة: 0 د, 25 ث
      
أعلنت الخطوط الجوية التونسية أن برنامج الرحلات في اتجاه فرنسا والقادمة منها سيتأثر بسبب اضراب مراقبي الجو في فرنسا، المزمع تنفيذه يوم السبت 25 ماي 2024

وأوضحت الناقلة الوطنية، في بلاغ صادر عنها اليوم الجمعة، أنها قامت بتكييف برامج رحلاتها ليوم السبت 25 ماي 2024 وبادرت بإعلام حرفائها المسافرين على الرحلات التي ستتأثر بالاضراب

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ولمزيد من المعلومات دعت الخطوط الجوية التونسية حرفائها إلى الإتصال على الأرقام التالية:
من تونس :81107777
من الخارج : 161 70019 216 +
أو عبر البريد الأكتروني callcenter@tunisair.com.tn


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