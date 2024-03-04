الالعاب الافريقية - اكرا 2024 - عناصر المنتخب الوطني لكرة الطاولة تدخل المنافسات

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تفتتح الرياضة التونسية مشاركتها في الألعاب الأفريقية بالعاصمة الغانية اكرا اليوم عندما تذخل عناصر المنتخب الوطني لكرة الطاولة رهان المنافسات.

ويذكر ان المنتخبنا الوطني لكرة الطاولة "أكابر وكبريات " بقيادة الإطار الفني المتكون من قدارة حمام ورشاد زهيوة سيعول خلال هذه الالعاب على عبير الحاج صالح وفدوى القارصي ومرام الزغلامي ويوسف بن عطية وخليل سطا ووسيم الصيد (الفائز مؤخرا بفضية دورة الجزائر الدولية )

وتنطلق المنافسات اليوم باجراء منافسات الفردي ثم الفرق والزوجي رجال وسيدات والزوجي المختلط بالحظ





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وفي منافسات السيدات ( فردي) تلاقي التونسية فدوي القارسي في مباراتها الاولى انريامانتينا هنيهيكا (مدشقر) فيما تتبارى مواطنتها مرام الزغلامي مع ديجنيه يوردانونس نيجيدي من اثيوبيا .

كما تتبارى التونسية عبير الحاج صالح مع الانغولية دجاقانا غينيهي