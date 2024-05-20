سيدي بوزيد: تواصل فعاليات الدورة 15 لمعرض التسوق بمشاركة حوالي 50 عارضا

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/sidibouzid2.jpg width=100 align=left border=0>

تتواصل بقصر المعارض الدولي بسيدي بوزيد فعاليات الدورة 15 لمعرض التسوّق على مساحة أكثر من 3 آلاف متر مربع، وبمشاركة حوالي 50 عارضا من مختلف ولايات الجمهورية أثثوا عددا من الأجنحة الخاصة بالملابس الجاهزة، والتجهيزات المنزلية، والصناعات التقليدية، والتحف والهدايا.



وأوضح مدير المعرض، أحمد بن رجب، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه التظاهرة، المتواصلة من 17 ماي الجاري الى غاية 2 جوان القادم، تهدف إلى المساهمة في تفعيل منظومة المحافظة على الطاقة الشرائية للمواطن، وتقريب البائع من الشاري، إلى جانب خلق سوق منظمة متعددة الاختصاصات والفضاءات من شأنها إحداث منافسة تجارية بالجهة.

وأشار إلى انه من المنتظر تنظيم معارض مماثلة للأثاث، وجهاز العروس، والمواد الفلاحية في قادم الأيام بهدف دفع التنمية بالولاية.