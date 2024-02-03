وزير التشغيل يؤكد ضرورة تطوير تدخلات المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين

أكّد وزير التشغيل والتكوين المهني، لطفي ذياب، خلال زيارة أدّاها، أمس الجمعة، إلى المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين، ضرورة تعزيز تدخلات المركز وتطوير مضامين التكوين وتكوين المكونين بما يضمن مواكبة نسق تجدد المهن وحاجيات المؤسسات الاقتصادية.



وأبرز الوزير خلال جلسة عمل انعقدت بالمركز، ضرورة مزيد التنسيق والتكامل بين الهياكل الناشطة تحت إشراف الوزارة على مستوى تنفيذ سياسة الدولة في مجال التشغيل والتكوين المهني بما يعزز آثار تدخلاتها ويضفي عليها مزيدا من النجاعة.





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من جهته أكد كاتب الدولة المكلّف بالشركات الأهلية، رياض شوّد، أهمية المرور سريعا إلى تجسيم الاصلاحات في القطاع وتجسيدها على أرض الواقع استجابة لتطلعات الشباب إلى عمل لائق، مضيفا أن تكليف وزارة التشغيل والتكوين المهني بملف الشركات الأهلية هو تأكيد على توفر كل الامكانيات لدى الوزارة بهياكلها الأربعة للاسهام في دفع التنمية في الجهات وفق منوال قوامه التوزيع العادل للثورة.



وعبّر إطارات المركز من المتدخلين في الجلسة عن التزامهم بمزيد البذل الجهد في تنفيذ توجهات الوزارة في مجال هندسة التكوين وتكوين المكونين والارتقاء بجودة مضامين التكوين فضلا على مزيد الحرص على دعم إشعاع المركز على المستوى الاقليمي والدولي.



وكان وزير التشغيل والتكوين المهني أدى زيارات عمل خلال الأيام الفارطة رفقة كاتب الدولة المكلّف بالشركات الأهلية رياض شوّد، إلى كل من الوكالة التونسية للتكوين المهني والمركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل.









