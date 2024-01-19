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وزير الخارجية يلتقي في كمبالا نظيره الفينزويلي ويتلقى دعوة لزيارة فينزويلا

Publié le Vendredi 19 Janvier 2024 - 19:43 قراءة: 0 د, 58 ث
      
التقى وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، اليوم الجمعة، مع نظيره الفينزويلي "إيفان جيل بينتو"، في إطار مشاركته في فعاليّات مؤتمر القمّة 19 لدول حركة عدم الانحياز، المنعقد بالعاصمة الأوغندية كمبالا يومي 19 و20 جانفي الجاري.

وأكّد الوزيران، الحرص المشترك للبلدين على تمتين علاقات الصداقة والارتقاء بمستوى التعاون الثنائي، واستغلال ما يزخر به البلدان من تنوع اقتصادي وثراء ثقافي لإرساء شراكات جديدة، لاسيّما في قطاعات الفلاحة والسياحة والطاقة وفي الشأن الثقافي، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية.

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وثمّنا النتائج الإيجابيّة للزيارة الأخيرة التي أداها نائب وزير الخارجية الفنزويلي للشؤون الإفريقية إلى تونس في شهر أكتوبر المنقضي، مؤكدين أهمية تشجيع تبادل الزيارات من الجانبين، بما يسهم في إضفاء الديناميكيّة المرجوّة على علاقات التعاون.

وتلقّى نبيل عمّار، في هذا السياق، دعوة من نظيره الفينزويلي لأداء زيارة عمل إلى فينزويلا، وأعرب عن استعداده لتجسيد هذه الزيارة، بحضور الفاعلين الاقتصاديين التونسيين لتعزيز الاستفادة من فرص التعاون الواعدة.

كما أثنى الوزير، على مواقف فينزويلا الداعمة للمطالب المشروعة للشعب الفلسطيني في الحريّة والاستقلال، والمطالبة بالإنهاء الفوري لعدوان الكيان الغاشم على غزّة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلّة، في ما ثمن الوزير الفنزويلي انحياز تونس التّام للقانون الدولي والتزامها باحترام ميثاق الأمم المتحدة وثباتها في دعم القضايا العادلة.


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