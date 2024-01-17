قابس: تقدّم موسم جني الزيتون بنسبة تناهز 90 بالمائة

تقدّم موسم جني الجني الزيتون في ولاية قابس بنسبة تقارب حوالي 90 بالمائة، مع تواصل عملية الجني في ظروف طيبة، وفق ما أفاد به، اليوم الأربعاء، مصدر مسؤول من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقابس، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.



وكانت مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقابس قد قدّرت صابة زيتون الزيت لهذا الموسم بـ70 ألف طنّ منها 69.5 ألف طنّ متأتية من القطاع السقوي وحوالي 500 طنّ من القطاع المطري، وهي صابة توفّر في مجملها حوالي 14 ألف طن من الزيت.





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ومعلوم أن غابة الزياتين بولاية قابس تعدّ 4 ملايين و860 ألف شجرة منها مليونين و725 الفا من الزيتون السقوي وهو ما ساعد على تطور الانتاج من 17 ألف طن خلال موسم 2014-2015 الى 70 ألف طن خلال الموسم الحالي، علما أنّ إنتاج زيتون الزيت بولاية قابس قد بلغ خلال الموسم السابق (2022) 60 ألف طن بنسبة استخراج بلغت 20 بالمائة وهو ما يساوي 12 ألف طن من الزيت.

ل .ح



