تونس تسجل انخفاضا في عجز ميزان الطاقة الأولية بنسبة 2 بالمائة مع موفى نوفمبر 2023

انخفض عجز ميزان الطاقة الأولية لتونس، الى موفى شهر نوفمبر 2023، بنسبة 2 بالمائة، مقارنة بمستوى نفس الفترة من سنة 2022، ليصل الى 3ر4 مليون طن مكافئ نفط.



وبيّن المرصد الوطني للطاقة والمناجم، في نشريته حول الوضع الطّاقي لشهر نوفمبر 2023، أنّ نسبة الاستقلالية الطاقية (نسبة تغطية الموارد المتاحة للطلب الجملي) قد سجلت شبه استقرار في حدود 49 بالمائة.





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وبلغت الموارد الوطنية من الطاقة الأولية، بما في ذلك الانتاج والاتاوة من الغاز الجزائري، إلى موفى شهر نوفمبر 2023، نحو 1ر4 مليون طن مكافئ نفط، ما يعدّ انخفاضا بنسبة 5 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2022.



ويعود هذا الإنخفاض بالأساس الى تراجع الانتاج الوطني من النفط الخام والغاز الطبيعي، وفق معطيات المرصد.



ووصل الطلب الجملي على الطاقة الاولية الى 4ر8 مليون طن مكافئ نفط، مع موفى نوفمبر 2023، مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 4 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022.



وتراجع الطّلب على المواد البترولية بنسبة 3 بالمائة والغاز الطّبيعي بنسبة 4 بالمائة، علما وأنّ منحى الطلب على الغاز الطبيعي راجع بالأساس إلى محدودية توفره مما نتج عنه نقص في الكميات اللازمة لإنتاج الكهرباء وبالتالي اللجوء إلى توريد الكهرباء مباشرة.



وتم اسناد رخصة بحث "بوغرارة"، خلال شهر جانفي 2023، علما ان هناك 17 رخصة بحث واستكشاف سارية المفعول، الى غاية موفى نوفمبر 2023، اضافة الى 56 امتياز استغلال منها 44 في طور الانتاج. كما تمّ حفر 8 آبار جديدة منها 5 استكشافية و3 تطويرية والعثور على اكتشاف واحد.