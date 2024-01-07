وزارة التجارة تضبط مواعيد ومدة دورات التحقق من أدوات القيس بمختلف الولايات لسنة 2024

ضبطت وزارة التجارة مدة دورة التحقق الإجباري لأدوات القيس خلال سنة 2024 لتستغرق ما بين 45 يوما و20 يوما وفق خصوصية كل ولاية في حين خصت الشركات البترولية بجدول زمني محدد يغطي نشاط 5 شركات.



ووفق معطيات صدرت في شكل قرار عن وزيرة التجارة بالرائد الرسمي عدد 3 لسنة 2024 ، يتم التحقق الدوري إما بمقرات الوكالة الوطنية للمترولوجيا أو بالمؤسسات الماسكة لأدوات قيس على ان تكلف الإدارات الجهوية للتجارة بعمليات التحقق الدوري بمكاتبها القارة وبالمكاتب المؤقتة المقامة خارج مراكز الولايات وفق التواريخ التي ستتولى هذه الإدارات التنسيق بشأنها مع السلط الجهوية.





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وحددت الوزارة مواعيد لاجراء عمليات التحقق على موزعات الوقود ذات الإقامة الثابتة والتي ستتم بالنسبة للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل من 5 الى 16 مارس 2024 ومن 30 افريل الى 5 جويلية 2024 .



وأكدت الوزارة على انه يتعين على ماسكي أدوات التعبئة أو أدوات الوزن ذات الاشتغال الأوتوماتيكي السهر على دقة وحسن اشتغال أدواتهم وذلك بالقيام دوريا برقابة إحصائية على وزن أو كيل المواد المعبأة.



ونص القرار على ضرورة تضمين هذه النتائج بدفاتر معدة للغرض علما وانه يتعين تقديم هذه الدفاتر للأعوان المكلفين بالرقابة والوسم عند أول طلب ويجب أن تتوفر في الأدوات المعدة للرقابة الإحصائية الخاصيات المترولوجية التي تم ضبطها.