بطولة النخبة لكرة اليد: نتائج مباريات الجولة السادسة عشرة

في ما يلي نتائج مباريات الجولة السادسة عشرة لبطولة النخبة لكرة اليد التي اقيمت اليوم السبت:

السبت 9 ديسمبر 2023

قاعة ساقية الزيت

نادي ساقية الزيت- نادي كرة اليد بجمال 33- 27



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قاعة صيادة

النادي الهلالي - الاتحاد التميمي 25 - 27

قاعة صيادة

نسر طبلبة - سبورتينغ المكنين 32 - 25

قاعة القرجاني

النادي الافريقي - شبيبة الشيحية 39 - 33

قاعة العوينات

النجم الساحلي - مكارم المهدية 31 - 31

الجمعة 8 ديسمبر 2023

في قاعة الزواوي

الترجي الرياضي - بعث بني خيار 24 - 17 (توقفت في الدقيقة 40 بسبب عدم صلوحية القاعة وسيقع استكمالها في وقت لاحق)



الترتيب ن ل

1-الترجي الرياضي 45 15

2-النادي الافريقي 43 16

3-نادي ساقية الزيت 37 16

4- النجم الساحلي 34 16

5-الاتحاد التميمي 32 16

6-بعث بني خيار 31 15

-مكارم المهدية 31 16

8-سبورتينغ المكنين 28 16

9-نادي كرة اليد بجمال 27 16

10-شبيبة الشيحية 24 16

-نسر طبلبة 24 16

12-النادي الهلالي 23 16





