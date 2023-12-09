بطولة النخبة لكرة اليد: نتائج مباريات الجولة السادسة عشرة

في ما يلي نتائج مباريات الجولة السادسة عشرة لبطولة النخبة لكرة اليد التي اقيمت اليوم السبت:
السبت 9 ديسمبر 2023
قاعة ساقية الزيت
نادي ساقية الزيت- نادي كرة اليد بجمال 33- 27
السبت 9 ديسمبر 2023
قاعة ساقية الزيت
نادي ساقية الزيت- نادي كرة اليد بجمال 33- 27
قاعة صيادة
النادي الهلالي - الاتحاد التميمي 25 - 27
قاعة صيادة
نسر طبلبة - سبورتينغ المكنين 32 - 25
قاعة القرجاني
النادي الافريقي - شبيبة الشيحية 39 - 33
قاعة العوينات
النجم الساحلي - مكارم المهدية 31 - 31
الجمعة 8 ديسمبر 2023
في قاعة الزواوي
الترجي الرياضي - بعث بني خيار 24 - 17 (توقفت في الدقيقة 40 بسبب عدم صلوحية القاعة وسيقع استكمالها في وقت لاحق)
الترتيب ن ل
1-الترجي الرياضي 45 15
2-النادي الافريقي 43 16
3-نادي ساقية الزيت 37 16
4- النجم الساحلي 34 16
5-الاتحاد التميمي 32 16
6-بعث بني خيار 31 15
-مكارم المهدية 31 16
8-سبورتينغ المكنين 28 16
9-نادي كرة اليد بجمال 27 16
10-شبيبة الشيحية 24 16
-نسر طبلبة 24 16
12-النادي الهلالي 23 16
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 278507