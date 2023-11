تقديم كتاب « Patrimoine et Terroirs : Saveurs et Savoirs » يوم السبت 25 نوفمبر بالمدينة العتيقة

تحتضن دار شاذلية بمدينة تونس العتيقة يوم السبت 25 نوفمبر (س16) لقاء كتاب « Patrimoine et Terroirs : Saveurs et Savoirs » الصادر عن دار أليف بالاشتراك مع وكالة إحياء التّراث والتنمية الثقافيّة.



ويغد هذا الكتاب هو الثالث الصادر بالشراكة بين الجانبين بعد الإصدارين الأنيقين "Sites et Monuments historiques vus du Ciel " سنة 2021 و كتاب La Tunisie et la mer الصادر سنة 2022.





...



ويتضمن برنامج حفل تقديم الكتاب يوم السبت لقاءات مع مؤلفين وافتتاح معرض فوتوغرافي تحت عنوان"خمسة وخميس على تونس" إضافة إلى ورشة تذوّق للمنتوجات المحلية وورشات حيّة للتراث الثقافي غير المادي لفخار سجنان وصناعة "السمار" بنابل بالتعاون مع جمعية صيانة مدينة نابل والمجمع المهني المشترك للغلال والديوان الوطني للصناعات التقليدية.



وورد كتاب « Patrimoine et terroirs : saveurs et savoirs » في 240 صفحة باللّغتين الفرنسية والانقليزية، هو عبارة عن رحلة استكشافية للتّعرف على ثراء المخزون التّراثي للبلاد التونسية المرتبط بالمهارات والحرف المتوارثة على غرار التراث الغذائي والصناعات التقليدية المتنوعة والمختلفة بحكم البيئة الجغرافيّة وطبيعة التضاريس والتي كانت شاهدة على العمق الحضاري والتاريخي للبلاد التونسية.



وأشارت وكالة إحياء التراث في بلاغ لها أن هذا الإصدار القيّم، يحمل القارئ في جولة في عمق الأرياف والقرى والمدن التّونسية للتّعرف على الحرف والمهارات التي توارثها التّونسيون والتّونسيات جيلا عن جيل وتناقلوها وحافظوا عليها من الاندثار.



وقد ساهم في تأليف نصوص هذا الإصدار المرجعي مجموعة من الخبراء والباحثين وهم كلّ من ابراهيم شبوح والناصر البقلوطي وفؤاد العلاني وإسمهان بن بركة وفيفيان بالطيب والخطّاط عمر الجمني. وتضمّن صورا ورسومات أبدعت في تصويرها عدسة محمد الصالح بالطيب وريشة الرّسام علي عبيد.



كما جمع هذا الكتاب الفني اللأنيق بين ثراء المحتوى وأناقة الإخراج وجمال الصّور المميّزة التي بلغت أكثر من 500 صورة ممّا يجعله موسوعة توثيقية للتّراث الثقافي غير المادي للبلاد التونسية بامتياز ومؤلّفا مرجعيّا لاكتشاف ثراء تونس الأعماق.



وذكرت بأن تونس عزّزت موقعها في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي بعد إقرار اللجنة الدولية الحكومية لاتفاقية صون التراث الثقافي غير المادّي التابعة لمنظّمة اليونسكو لستة عناصر خلال السنوات الأخيرة وهي: "الهريسة : المعارف والمهارات والممارسات المطبخيّة والاجتماعيّة" (2022) و"فنون الخط العربي: المهارات والمعارف" (2021) ضمن ملف عربي مشترك و"طرق الصيد بالشرفية" (2020) ضمن ملف وطني و"الكسكسي : المعارف والمهارات والطقوس" (2020) ضمن ملف مغاربي مشترك و"النخلة :المعارف والمهارات والتقاليد والممارسات" (2019) ضمن ملف عربي مشترك إضافة إلى عنصر "المعارف والمهارات المرتبطة بفخار نساء سجنان" (2018) ضمن ملف وطني.