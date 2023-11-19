المبادرة النموذجية لتنمية محلية مندمجة" تشمل طيلة 10 سنوات في تونس 30 بلدية موزعة على 10 ولايات

شمل برنامج "المبادرة النموذجية لتنمية محلية مندمجة" المنجز طيلة 10 سنوات في تونس، من قبل منظمة العمل الدولية، 30 بلدية موزعة على 10 ولايات منها جندوبة، والقصرين، وقفصة، وتطاوين وقبلي.



ومكنت التدخلات النموذجية حتى شهر جوان 2023 من احداث أكثر من 252 ألف يوم عمل للمتساكنين المحليين بالبلديات المنتفعة بهذا البرنامج وفك العزلة عن 17 قرية ودعم 2035 منخرطا ب 40 مجمع تنموي وتهيئة فضاءات ب 30 مدرسة ابتدائية يرتادها 4500 من التلاميذ و16 مركز صحة أساسية مع تسهيل الوصول اليها، وفق بلاغ لمنظمة العمل الدولية.





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ويهدف برنامج "المبادرة النموذجية لتنمية محلية مندمجة" الممول من قبل الاتحاد الاوروبي والتعاون السويسري تحت إشراف الهيئة العامة للاستشراف ومرافقة المسار اللامركزي، إلى تحسين ظروف عيش التونسيين عبر المساهمة في إنجاز مشاريع بنية تحتية لفائدة البلديات وتسهيل الوصول إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية وفك عزلة متساكني المناطق المعزولة.



ويرتكز عمل هذا البرنامج على خلق ديناميكية اقتصادية واجتماعية تقوم على الشراكة الدائمة بين مختلف مكونات المشهد المحلي، على غرار البلديات وممثلي السلطة المركزية في الجهات والادارات الجهوية القطاعية والمجتمع المدني والشركاء الاجتماعيين، وذلك في إطار حوار اجتماعي شامل ودامج يمثل ركيزة لتنمية اقتصادية محلية في المناطق المحرومة ودافعا للنهوض بالفئات المهمشة من نساء وشباب عاطلين عن العمل.



ويحتفل برنامج "المبادرة النموذجية لتنمية محلية مندمجة" بمرور 10 سنوات من العمل المشترك لتحقيق تنمية محلية مندمجة في تونس، عبر تنظيم ملتقى يوم الثلاثاء بتونس 21 نوفمبر 2023 حول "التنمية المحلية المندمجة في تونس... 10 سنوات ونواصل".



وسيمثل هذا الملتقى فرصة للوقوف على نتائج 10 سنوات من العمل على تحسين ظروف العيش اليومية للتونسيين، من خلال تقديم عرض عن مشاريع البنية التحتية بالبلديات الشريكة وأرقام عن التدخلات المتعلقة بتوفير موارد الدخل والعمل اللائق للسكان المحليين وضمان النفاذ للخدمات الاجتماعية الأساسية كالمدارس والمستوصفات وفك العزلة عن القرى المعزولة.



ومن المنتظر أن يحضر هذا الملتقى، الذي سيلتئم تحت إشراف رئيس الحكومة أحمد الحشاني، سفير الاتحاد الاوروبي بتونس وسفير سويسرا بتونس والمنسق المقيم للأمم المتحدة بتونس ومديرة مكتب منظمة العمل الدولية للجزائر ليبيا المغرب موريتانيا وتونس ووزراء المالية والاقتصاد والداخلية والشؤون الاجتماعية وممثلون عن الوزارات والهياكل المركزية والجهوية اضافة الى مجموعة من المنتفعين بتدخلات البرنامج.

