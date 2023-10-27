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قابس: افتتاح موسم جني زيتون لصابة قدرت ب70 ألف طن

Publié le Vendredi 27 Octobre 2023 - 13:30 قراءة: 0 د, 58 ث
      
افتتح المعتمد الأول المكلف بتسيير شؤون ولاية قابس، اليوم الجمعة، بضيعة فلاحية كائنة بعمادة المدو من معتمدية قابس الجنوبية موسم جني الزيتون، وسط تقديرات بصابة في حدود ال70 الف طن، منها 69.5 ألف طن متأتية من القطاع السقوي وحوالي 500 طن من القطاع المطري

ووفق تقديرات مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، فان صابة الزيتون تعادل 14 ألف طن من الزيت، وستحتاج لجنيها وتحويلها 750 ألف يوم عمل، كما ينتظر ان تساعد على تشغيل 45 معصرة بطاقة تحويل يومية تناهز 500 طن، وبلغ انتاج زيتون الزيت بالولاية قابس خلال الموسم الفارط 60 ألف طن بنسبة استخراج بلغت 20 بالمائة وهو ما يساوي 12 ألف طن من الزيت.

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وبين المعتمد الأول المكلف بتسيير شؤون ولاية قابس بالمناسبة أن الجهود مركزة على مزيد تطوير قطاع الزياتين بالجهة، بالنظر لمردوديته الاقتصادية وأثره الاجتماعي، واضاف ان جودة الانتاج تحظى بدورها بعناية كبيرة في هذا القطاع لمساعدة المنتجين على كسب رهان المنافسة داخليا وخارجيا.

يشار الى غابة الزياتين تعد بولاية قابس 4 ملايين و860 ألف شجرة منها 2 مليون و725 الف شجرة من الزيتون السقوي، وهو ما ساعد على تطور الانتاج من 17 ألف طن خلال موسم 2014 / 2015 الى 70 ألف طن خلال الموسم الحالي.


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