المنستير: وقفة احتجاجية للفلاحين للمطالبة بتمكين الجهة من 350 ألف م3 من مياه الري من أجل إنقاذ الباكورات

نفذ الفلاحون بالمنطقة السقوية بالمنستير، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية، للمطالبة بتمكين الجهة من 350 ألف متر مكعب من مياه الري من أجل إنقاذ المنتوج تحت البيوت الحامية خلال هذه الفترة (3 أشهر)، وفق ما أفاد عاشور السخيري فلاح بالمنطقة السقوية بالمنستير.



وأكد المصدر ذاته، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّه تم الشروع بعد في الموسم الفلاحي 2023-2024 والمنتوج أصبح تقريبا جاهزا، غير أنّه من غير الممكن استكمال العناية بصابة الباكورات من طماطم وفلفل وغيرها، نتيجة عدم توفر مياه الري.





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وأوضح أنّه أصبح من غير الممكن توفير حتى 30 سنتمترا للمتر الواحد في البيت الحامي والذي يتطلّب يوميا لترا من الماء، ورغم ذلك يتشبث فلاحو الجهة بنشاطهم ويحاولون غيجاد الحلول على غرار جلب المياه من الآبار ببنبلبة وخنيس ومساكن، ومن أي مكان آخر يحتوي آبارا، ليبلغ سعر اللتر المكعب من الماء على سبيل المثال من بنبلة نحو المنطقة السقوية بالمنستير 8 دنانير.

واستنكر وبقيّة المشاركين في الوقفة من عدم تنبيههم منذ البداية بهذه الوضعية، حتى لا يغامروا وينطلقوا في الموسم الفلاحي 2023-2024، مؤكدا أنّهم صرفوا أموالا كثيرة تختلف من فلاح إلى آخر وتتراوح بين 60 ألف دينار و250 ألف دينار.



وأضاف أنّهم مهددون بالسجن باعتبار تعاملهم بالصكوك وكثرة الديون بذمتهم، كما لا يمكن لهم ممارسة أي عمل آخر، ما اضطر العديد منهم للهجرة غير الشرعية، فممارسة النشاط الفلاحي أصبح، وفق تأكيدهم، مكلفا ومع عدم توفر عملة فلاحيين والذين تخلّوا عن النشاط الفلاحي لتراجع مردوديته.

وسبق أن اتصل عدد من فلاحي الجهة منذ 3 أشهر بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير للمطالبة بتوفير مياه الري، مياه ونفذوا وقفة احتجاجية يوم الإثنين الماضي أمام مقر الولاية.

وكان رضا قبوج كاتب الدولة لدى وزير الفلاحية والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه، أفاد خلال جلسة عمل ممتازة للمجلس الجهوي للمياه عقدت يوم 11 أكتوبر الجاري بمقر ولاية المنستير، بأنّ "الوضعية صعبة فنسبة التعبئة في السدود الكبرى بلغت حاليا 25 في المائة والوضعية حرجة في سد سيد البراق وهناك تقريبا 20 سدّا خارج الاستغلال" .

فيما أكّدت المندوبة الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير فريدة جماد منصوري، خلال ذات الجلسة، أنّ توفير 300 ألف متر مكعب من المياه لفائدة الفلاحين، الذين يملكون قرابة 800 بيت حامي بولاية المنستير، غير ممكن حاليا باعتبار أنّ سد نبهانة مغلق منذ 20 سبتمبر وليست فيه مياه.