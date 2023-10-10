منظمات واحزاب تشكل "اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين" وتدعو الى مسيرة وطنية في 12 اكتوبر

اعلنت مجموعة من المنظمات والجمعيات والاحزاب الوطنية عن تشكيل "اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين" اثر اجتماع عقدته يوم امس الاثنين بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل بمقر الاتحاد النقابي لعمّال المغرب العربي وذلك "دعما لملحمة طوفان الأقصى البطولية التي تقودها المقاومة الفلسطينية بكلّ فصائلها من اجل تحرير الأراضي المغتصبة واسترداد الحقوق المسلوبة"

واعربت هذه اللجنة وفق ما ورد في بيان صادرعنها ، عن مساندتها المبدئية واللامشروطة للمقاومة الفلسطينية في معركتها من أجل التحرير كما اعلنت عن تنظيم مسيرة وطنية يوم 12 أكتوبر 2023



وعبرت اللجنة عن تمسكها بالإسراع في سن قانون تجريم التطبيع مُدينة "تواطؤ الأنظمة العربية المطبعة مع الكيان الصهيونى ومواقفها المخزية" ومستنكرة المواقف العدوانية للقوى الامبريالية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وانحيازها الفاضح إلى الكيان الصهيوني ودعمها العسكري له.



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واهابت "اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين" بالقوى الوطنية والعربية وأحرار العالم، مساندة الشعب الفلسطيني لاسترداد أراضيه وحقوقه والوقوف مع المقاومة الفلسطينية والضغط على حكوماتها للوقف الفوري للعدوان الوحشي الجاري على الشعب الفلسطيني ونصرة الحقّ الفلسطيني ودعم نضاله من أجل إقامة دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.



ودعت اللجنة الى المشاركة الواسعة في المسيرة الوطنية التي تقرّر تنظيمها يوم الخميس 12 أكتوبر 2023 بداية من منتصف النهار من أمام المقر المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل(المقرّ المؤقت بشارع الولايات المتّحدة)



وقد امضى على هذا البيان المنظّمات والجمعيات:

- الاتحاد العام التونسي للشغل

-الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين

-الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

-المنتدى التونسي لحقوق الاقتصادية والاجتماعية

-الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

- الجمعية التونسية للمحامين الشبّان

-ائتلاف صمود

-الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات

-هيئة دعم المقاومة العربية

- الاتحاد الوطني للمرأة التونسية

-المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة

-اتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل





الأحزاب:

- حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي

-حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد

-التيّار الشعبي

حركة تونس على الأمام

-حزب البعث العربي الاشتراكي

-الحزب الاشتراكي

-حزب التيار الديمقراطي

-حزب العمّال

-حركة الشعب

-حزب الراية الوطنية

-حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل الحريات

- حزب القطب

