اختتام أشغال المنتدى رفيع المستوى حول تنفيذ "العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023-2032"

اختتمت أمس الاثنين أشغال المنتدى رفيع المستوى حول تنفيذ "العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023-2032"

وتمت صياغة جملة من التوصيات العربية المشتركة حول آليات العمل الموحدة في مجال رعاية وإدماج وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة حسب بلاغ وزارة الشؤون الاجتماعية على صفحتها على فيسبوك.



وأضاف البلاغ أنه من المنتظر أن يتم عرض هذه التوصيات المنبثقة عن هذا المنتدى، الذي احتضنته تونس يومي 1 و 2 أكتوبر الجاري خلال لقاءات وزراء الشؤون الاجتماعية العرب خلال الفترة القادمة.



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وللإشارة تم خلال هذا الملتقى تقديم، جلسات عمل حول "العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023-2032" و"وثيقة عربية لتنفيذ المعاهدات والمواثيق العربية والدولية" الى جانب جلسة حول المضي قدما نحو التطبيق وتنفيذ العقد العربي الثاني على المستويين الإقليمي والوطني ودور منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمات المجتمع المدني المجتمعية والمنظمات غير الحكومية في دعم العقد العربي للإعاقة.

كما تم تنظيم جلسة حول أهمية وتطبيقات الإتاحة في تنفيذ العقد العربي للإعاقة وتحديد أولويات ومستويات الإتاحة الأساسية، إضافة إلى تنظيم حوار تفاعلي لمناقشة الإمكانيات والاحتياجات والتحديات المختلفة في الدول العربية لتنفيذ هذا العقد.