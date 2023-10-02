اليونان تغلق الملعب الأولمبي التاريخي بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة

أغلقت السلطات اليونانية أكبر ملعب رياضي في البلاد وسط مخاوف تتعلق باستقرار القبة الفولاذية داخل المجمع الرياضي الذي يعد واحدا من أشهر المعالم وشيد خصيصا لدورة الألعاب الأولمبية في أثينا عام 2004.



ويستضيف الملعب الأولمبي الذي يتسع لحوالي 70 ألف متفرج الأحداث الرياضية الكبرى على مدار العام بما في ذلك رابطة أبطال أوروبا بالإضافة إلى حفلات موسيقية بيعت تذاكرها بالكامل وكان آخرها حفل فريق جانز آند روزيز هذا الصيف.





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وقال مسؤولو الملعب يوم الجمعة الماضي إن جميع الأنشطة ستتوقف إلى أجل غير مسمى بعد أن وجدت دراسة أن سقف الملعب وكذلك مضمار منافسات الدراجات الوحيد في البلاد يواجهان العديد من المشاكل تتعلق بمعايير السلامة.

وتقع هذه المنشآت في المركز الرياضي الأولمبي في أثينا وهو أكبر مجمع رياضي في اليونان يمتد على مساحة 250 هكتارا والذي استضاف دورة الألعاب الأولمبية عام 2004 ولكنه عانى من التدهور منذ ذلك الحين.

واستخدم نادي باناثينايكوس لكرة القدم الملعب لمباريات الفريق الأوروبية على أرضه في موسم 2023-2024 حيث لعب مع فياريال الإسباني الشهر الماضي.

وبعد اجتماعه مع مسؤولين رياضيين بما في ذلك اللجنة الأولمبية اليونانية أمس الأحد قال وزير الرياضة يانيس فروتسيس إن قرار إغلاق المنشآت كان "مؤلما" وإن جهودا تبذل للوصول إلى أفضل حل "للمكان الذي ينبض فيه قلب الرياضة اليونانية".

ومن المتوقع أن يعلن فروتسيس في وقت لاحق اليوم الاثنين عن المكان الذي ستقام فيه الألعاب والأنشطة في هذه الأثناء.

وبُنيت القبة الشهيرة للملعب الأولمبي في الأصل عام 1982، وقد صممها المهندس المعماري الإسباني سانتياغو كالاترافا الحاصل على عدة جوائز عالمية.

وواجهت الحكومة اليونانية انتقادات بسبب الحالة المتداعية للمجمع الأولمبي الذي كانت قد وعدت بتجديده في 2021.