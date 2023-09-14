الإيطالي ماركو فيراتي الى جانب يوسف المساكني في العربي القطري





وسيلعب فيراتي الى جانب الدولي التونسي يوسف المساكني وزميله السابق في سان جيرمان قلب الدفاع السنغالي الدولي عبدو ديالو، ولاعب الوسط البرازيلي رافينيا ألكانتارا



أعلن النادي العربي القطري، يوم الاربعاء ، ضم الإيطالي ماركو فيراتي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم لمدة ثلاثة مواسم قادما من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي. ونشر النادي مقطع فيديو قدم فيه اللاعب البالغ من العمر 30 عاما كأحدث المنضمين لصفوف الفريق.وسيلعب فيراتي الى جانب الدولي التونسي يوسف المساكني وزميله السابق في سان جيرمان قلب الدفاع السنغالي الدولي عبدو ديالو، ولاعب الوسط البرازيلي رافينيا ألكانتارا

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وكان فيراتي قد وصل إلى الدوحة فجر يوم الثلاثاء، وخضع للفحص الطبي في مستشفى أسبيتار قبل الإعلان الرسمي اليوم عن تعاقده مع العربي .



ولعب فيراتي لنادي بيسكارا الإيطالي في 2006 وظهر مع الفريق الأول عام 2008 قبل أن ينتقل في العام 2012 إلى باريس سان جيرمان، حيث قضى أحد عشر موسما في نادي العاصمة الفرنسية خاض خلالها 416 مباراة وسجل 11 هدفا وقدم 61 تمريرة حاسمة.