تونس تشارك في قمة مجموعة "البريكس"

تشارك تونس في الدورة ال15 لقمة "البريكس" التي ستلتئم بمدينة جوهانسبرغ في جنوب افريقيا من 22 الى 24 اوت 2023، والتي ستشهد مشاركة أكثر من ستين دولة من كافة القارات.



ويترأس الوفد التونسي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار ، وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وفق ما جاء في بلاغ أصدرته الوزارة اليوم الثلاثاء.

أخبار ذات صلة: قمة بريكس: لماذا تطلب دول عربية الانضمام إلى المجموعة؟...

ويترأس الوفد التونسي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار ، وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وفق ما جاء في بلاغ أصدرته الوزارة اليوم الثلاثاء.

...



وسيشارك الوزير في الجلسة الحوارية بين مجموعة "البريكس" وافريقيا يوم 24 اوت 2023، وسيلقي كلمة حول سياسات تونس بشأن آفاق التعاون بين القارة الافريقية ومجموعة "البريكس".



وستكون له مجموعة من اللقاءات الثنائية مع نظرائه المشاركين في القمة، حسب نص البلاغ.



ومجموعة "البريكس" تتكون من دول صاحبة أسرع نمو اقتصادي بالعالم وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.