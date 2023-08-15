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الرابطة المحترفة الاولي - قناة ال"كاس" تنقل مباراة الترجي التونسي ومستقبل المرسى يوم السبت و" لاجديد" بالنسبة للقناة الوطنية

Publié le Mardi 15 Août 2023 - 15:28 قراءة: 0 د, 50 ث
      
ستنقل قناة ال"كاس " مباراة الجولة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بين الترجي التونسي ومستقبل المرسى العائد لبطولة الرابطة المحترفة الاولى والمقررة يوم السبت المقبل 19 اوت الجاري ( س16 و30د) بملعب حمادي العقربي برادس حسب ما افاد به مصدر من القناة .

ومن جهة اخرى ينتظر ان يتواصل غياب التغطية التلفزية لمباريات الجولة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الأولى عن شاشة القناة الوطنية للتلفزة التونسية حتى اشعار جديد .

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واكد مصدر من الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم انه لا "جديد في الموضوع " في اشارة الى تواصل الحال على ما هو عليه قبل 3 ايام من انطلاق الموسم الجديد وبالتالي تواصل غياب التغطية التلفزية للبطولة من قبل القناة الوطنية للتلفزة التونسية.
وستستانف البطولة نشاطها في موسمها الجديد يومي 19 و20 أوت الجاري.

يذكر أن محطات تفاوض في مواسم ماضية بين الجامعة التونسية لكرة القدم والتلفزة التونسية حول النقل التلفزي لمباريات بطولة الرابطة المحترفة الاولى لم تفض الى اي اتّفاق الى حد الان في ظل وجود خلاف بخصوص عقد سابق بين الطرفين.


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